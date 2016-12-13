Twitter'daki ''bomba patlamalık bir gün'' paylaşımına istenen ceza belli oldu

Twitter'daki hesabından, "Patlama olacak" şeklinde paylaşım yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında, ''Halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit'' suçundan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli E.K'nın Twitter'da bir hesabının bulunduğu, şüphelinin sosyal medya hesabından 7 Kasım 2016'da "Yarın akşam 19:30'da uçuşum var. Tam bomba patlamalık bir gün ve saat. 8 Kasım Atatürk Havalimanı saldırısı'' şeklinde bir yazı yazıldığı belirtildi.

Şüpheli E.K'nın yazdığı yazının, polis tarafından fark edildiği ve tutanağa bağlandığı kaydedilen iddianamede, ''Şüphelinin yakalandıktan sonra alınan ifadesinde, suça konu yazıyı sosyal medya yasakları ve sansürlerine tepki olarak yazdığını, 28 Haziran 2016 tarihindeki Atatürk Havalimanı patlamasında kısa bir zaman dilimi içerisinde bombalı eylemden kurtulduğunu, yaşadığı hadise nedeniyle kendisinde paranoya oluştuğunu bu nedenle yazıda patlamaya atıf yaptığını savunduğu'' anlatıldı.

Dosya kapsamındaki delillere göre, şüphelinin halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat ve mal varlığı bakımından alenen tehdit oluşturacak şekilde yazı yazdığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı bildirildi.

İddianamede şüpheli E.K'nın, ''Halk arasında korku ve panik amacıyla tehdit'' suçundan, 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi cezasına çarptırılması isteniyor