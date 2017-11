Fuarlar bir ilânattır

Şu son günlerde, kitap fuarlarına Yeni Asya olarak iştirak ediyoruz. Biliyorsunuz, Yeni Asya Neşriyat bir markadır.

Yalnızca kendi yayınladığı kitapları tanıtır, satar. Yeni Asya Neşriyat öyle bir yayın ki içinde, en başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, müsbet olan her türlü kitap, dergi var. Başka bir yayına ihtiyaç bırakmıyor. Kendi neşrettiğimiz kitapları sergilemek için biz de Yeni Asya Neşriyat olarak birçok fuara katıldık. Maddî olarak pek istediğimizi alamasak da, manevî kazançlar paha biçilemez. Amacımız her ilde açılan fuarlarda gelen insanlara Risale-i Nur’u anlatmak, okunmasını sağlamak. Yeni Asya olarak fuarlara katılma da hizmetten başka hiçbir amaç gütmüyoruz. İsteğimiz insanımıza, bilhassa gençlerimize Kur’ân’ın hakikî tefsiri ve mu’cizesi olan Risale-i Nur’u göstermektir. Bu amaç ile yola çıkarak, ‘Vatan sathını bir mektep yapmak’ gayesi ile ulaşabildiğimiz heryere Risale-i Nurlar’ı ulaştırmaya çalışıyoruz. Kitap fuarları ise bu hizmetin büyük bir vesilesidir. Bu fuarlar küçümsenmemeli. Her il mutlaka fuar hizmetini benimsemeli ve geri durmamalı. Maddî açıdan gelirler giderleri karşılamayabilir. Ancak manevî açıdan öyle bir gelir ki bu, gideri olmuyor. Manevî bütün kazançlar sevap defterimize kat kat yazılıyor inşallah. Bu yıl, Eskişehir ile başladık, sonra Van Doğu Anadolu Kitap fuarındaydık, ondan sonra Tokat’a geçtik, ancak Tokat ilimizde istenmeyen bazı durumlar oldu. Bunları gazetemizden takip edebilirsiniz. Şimdi ise İstanbul Tüyap’tayız. 25 Kasım da ise Allah’ın izni ile Mersin de olacağız. Türkiye’nin heryerine ulaşmamız, daha çok insana ulaşmamız demek. Daha çok insana ulaşmamız ise Üstadımızı ve Risale-i Nurlar’ı o kadar çok kişiye tanıtmamız demek.

Bizim işimiz tebliğdir. İlân etmektir.