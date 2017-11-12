"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Fuarlar bir ilânattır

Cemil Said Demirdöğmez
12 Kasım 2017, Pazar
Şu son günlerde, kitap fuarlarına Yeni Asya olarak iştirak ediyoruz. Biliyorsunuz, Yeni Asya Neşriyat bir markadır.

Yalnızca kendi yayınladığı kitapları tanıtır, satar. Yeni Asya Neşriyat öyle bir yayın ki içinde, en başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere, müsbet olan her türlü kitap, dergi var. Başka bir yayına ihtiyaç bırakmıyor. Kendi neşrettiğimiz kitapları sergilemek için biz de Yeni Asya Neşriyat olarak birçok fuara katıldık. Maddî olarak pek istediğimizi alamasak da, manevî kazançlar paha biçilemez. Amacımız her ilde açılan fuarlarda gelen insanlara Risale-i Nur’u anlatmak, okunmasını sağlamak. Yeni Asya olarak fuarlara katılma da hizmetten başka hiçbir amaç gütmüyoruz. İsteğimiz insanımıza, bilhassa gençlerimize Kur’ân’ın hakikî tefsiri ve mu’cizesi olan Risale-i Nur’u göstermektir. Bu amaç ile yola çıkarak, ‘Vatan sathını bir mektep yapmak’ gayesi ile ulaşabildiğimiz heryere Risale-i Nurlar’ı ulaştırmaya çalışıyoruz. Kitap fuarları ise bu hizmetin büyük bir vesilesidir. Bu fuarlar küçümsenmemeli. Her il mutlaka fuar hizmetini benimsemeli ve geri durmamalı. Maddî açıdan gelirler giderleri karşılamayabilir. Ancak manevî açıdan öyle bir gelir ki bu, gideri olmuyor. Manevî bütün kazançlar sevap defterimize kat kat yazılıyor inşallah. Bu yıl, Eskişehir ile başladık, sonra Van Doğu Anadolu Kitap fuarındaydık, ondan sonra Tokat’a geçtik, ancak Tokat ilimizde istenmeyen bazı durumlar oldu. Bunları gazetemizden takip edebilirsiniz. Şimdi ise İstanbul Tüyap’tayız. 25 Kasım da ise Allah’ın izni ile Mersin de olacağız. Türkiye’nin heryerine ulaşmamız, daha çok insana ulaşmamız demek. Daha çok insana ulaşmamız ise Üstadımızı ve Risale-i Nurlar’ı o kadar çok kişiye tanıtmamız demek. 

Bizim işimiz tebliğdir. İlân etmektir. 

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    257. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir

    Şehirlerimiz zevksiz binaların saldırısına uğradı

    'Gülen'i kaçırmak için Türkiye ile pazarlık yaptığı' iddialarını reddetti

    Antibiyotik direncinde Avrupa birincisiyiz

    Belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti

    Cam filminde son karar açıklandı

    İsrail, Suriye'nin İHA'sını düşürdü

    Oylar yüzde 41'e düşünce Atatürkçü oldular

    Başörtülü kadına saldırıda Erdoğan'a hakaret davası

    Putin ve Trump, Suriye konusunda anlaştı

    Sokakta kılınan cuma namazından rahatsız oldular

    Cezaevinde 'işkence' iddialarına Metiner'den cevap: İki yıl önce gittik ya!

    Erdoğan'dan 'Yeni Başkan'a ilk talimat

    30 liralık etin acısı sonradan çıkacak

    Suudi Arabistan uçakları Yemen'i vurdu

    Türkiye gıda kıtlığı yaşayacak

    Suda haşlanan kurbağa gibiyiz

    Eğitim şamar oğlanı

    Servisçilerin 'yeni sistem' isyanı

    Bir yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yolun sonu görünüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin Kemalizm tercihini yeni fark edenlere...
    Genel

    Veliler yeni sistemi iptal ettirebilir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Merve İRİYARI

    Hayaller ve hayatlar
    Faruk ÇAKIR

    Silâha değil, adalete para
    Risale-i Nur'dan

    İman hizmeti bu dünyada en büyük maksadım
    Mehmet Bilgin

    Nimetlerin kıymetini bilmek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Halil AKGÜNLER

    Isparta halısı, nakışlar ve sicim teorisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.