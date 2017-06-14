Merak etmen gereken bir konu var!

Birşeylerin arayışında olmak güzel bir şeydir her zaman.

Araştırmak, merak etmek, lüzumlu konuları takip etmek hayatın amacını ortaya çıkaran belirgin davranışlardan biridir. Zamanın insanları meraklı, araştırmacı ve ne yapacağını iyi bilen insanlar. Ancak akıllarının bir köşesinde duran ve çok mühim olduğu halde düşünülmesi pek istenmeyen iman konusu, insanların hayatının amacıdır. Acaba niye bu kadar çok askıya alınan konular arasında bu Allah’a iman konusu. İnancımız değişmiyor, fakat inancımız içinde olan bu düşünme aracı beynin hakikate bir türlü meyletmemesi insanların bencillik içinde sıkışmış olmalarıdır.

Teknolojinin zirvede olduğu bu dönemde, herşeyin elinin altında olduğunu bildiği halde temayül eksikliği olan insanların, sonunda zarardide olacağını şimdiden belirtmek isterim. Bu üşengeçlik hastalığı gerekli konulara el uzatmayı reddediyorsa, bundan kurtulma çaresini bulmak durumundayız.

Hayatımızın her anında karşımıza çıkacak olan bu muzır hissiyat sonradan asıl amacımızdan bizi uzaklaştırarak gafletkârane hayatın en derin yerlerine büyük dalgalarıyla bizi savuracaktır.

Merak etmemiz gereken bir konu var: İman!

İman dâvâsı, insanın başına açılmış en büyük dâvâdır.

Ne gülmek her anında gaflet içinde,

Ne koşmak yıllardır hasretle beklediğin memleketine.

Ne sevmek, ne sevilmek arzusu içinde.

Yaşamaktan öte birşey bu...

Gülmeyi gülmek yapacak bir hadise var.

Sevmeyi sevmek yapan bir gündem var;

“Allah’a iman..!”

Bir araştır, bir düşün!

Bunca nimet neden var?

Bahar da açan çiçekler, öten kuşlar,

Her mırıldamasında “ya Rahim” diyen kediler,

O kapının önünde sadâkatle duran köpek,

Koluna konan sinek,

Neden var?

Direksiz duran gök kubbe,

Yakıtsız dolaşan gezegenler,

Bir milim yaklaşsa yakacak olan güneş,

Kuyruğunda ışık olan ateş böceği,

Neden var?

Bir düşün. Bir tanı. Bir bak. Merak et...

Senin, içinde halife olduğun şu kâinat, elbette sen bunları unut diye yaratılmamıştır.

Sen gel bir de Üstad Bediüzzaman’a kulak ver:

“Madem hakikat böyledir; gel ey hayata çok müştak ve ömre çok talib ve dünyaya çok âşık ve hadsiz emeller ile ve elemler ile mübtelâ bedbaht nefsim! Uyan, aklını başına al! Nasılki yıldız böceği, kendi ışıkçığına itimad eder; gecenin hadsiz zulümatında kalır. Bal arısı, kendine güvenmediği için, gündüzün güneşini bulur. Bütün dostları olan çiçekleri, Güneşin ziyasıyla yaldızlanmış müşahede eder. Öyle de: Kendine, vücuduna ve enaniyetine dayansan; yıldız böceği gibi olursun. Eğer sen, fâni vücudunu, o vücudu sana veren Hâlıkın yolunda feda etsen, bal arısı gibi olursun. Hadsiz bir nur-u vücud bulursun. Hem feda et. Çünki şu vücud, sende vedia ve emanettir.” (Sözler - 213)