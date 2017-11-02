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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Van Kitap Fuarı’nda Yeni Asya

Cemil Said Demirdöğmez
02 Kasım 2017, Perşembe
20-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Van Doğu Anadolu Kitap Fuarı geçtiğimiz Pazar günü sona erdi.

Fuar alanı, şehrin merkezine uzak olmasına rağmen, halkın fuara olan ilgisi oldukça fazlaydı. Van Doğu Anadolu Kitap Fuarına, birçok yayınevi gibi Yeni Asya olarak biz de katıldık. Yeni Asya standımız diğer stantlara göre oldukça büyüktü. Ve fazlaca dikkat çekiciydi. Bilhassa, Üstad’ın posterinin büyüklüğü o kadar ilgiyi üzerine çekti ki, insanlar gelip standımızın önünde fotoğraf çekiyor, telefonla konuşurken “Yeni Asya standının önündeyim, Said Nursî’nin resmi var onu görürsün zaten” diyerek nerede olduğunu bildiriyordu. Orada da gelip bizi buluyor, tebrik ve teşekkürlerini iletiyorlardı. “Yeni Asya olmasa bizim sesimizi kim duyuracak” diye memnuniyetlerini ifade ediyorlardı. 

Hergün farklı bir şevk içinde geçen Kitap Fuarı Doğu insanının ilgisini çekmeyi başarmıştı. Fuar alanı merkeze uzaktı, fakat her saat başı belediye tarafından tutulan otobüsler vardı. Ücretsiz olarak çalışan bu otobüsler, akşam saatine kadar hiç durmadan çalışıyorlardı. Bu sayede fuar devamlı kalabalık ve her kesimin rahatlıkla fuara gelmesi sağlanmış oldu. Yeni Asya olarak biz de devamlı müsbet bir tarzda, olumlu, güleryüzlü bir şekilde, gelen her kişiye fırsat bulduğumuzda Risale-i Nur’u anlattık. Kimi geldi; “bu eserler ne anlatıyor, içinde neler var?” diye sordu. Kimi, “Yeni Asya tek okunacak gazetedir” dedi, kimi eleştirdi. Hatta biri gelip; “içeri girip Yeni Asya standını öyle büyük ve Üstadın posterini de öyle haşmetli görünce, “vefat eden babamı görmüş gibi oldum, çok mutlu oldum, hatta gidip sarılasım geldi, içimden, ’İşte bu!’ dedim” diyerek duygularını ifade etti.

Bu şekilde 9 gün boyunca Fuarda birşeyler yapabilme uğruna Pazarlama müdürümüz ve iki kardeşimizle birlikte keyifle hizmet ettik. Kitap Fuarı sabah saat 10.00’da açılıyor ve 19.30 da kapanıyordu. Fuar boyunca bir çok yayınevinin yazarları gelip kitap imzaladı, konferans verdi. Yeni Asya olarak bizimde yazarlarımızdan Dr. Ömer Ergün ve Rifat Okyay, gelip kitaplarını imzaladılar. Yazarlarımıza birçok kişi soru sordu, konuştu, fotoğraf çektirdi. Bu şekilde geçen Fuarın ardından, görüyoruz ki Fuarlar hakikaten büyük hizmet oluyor. Ve biz de her ilimize, böyle bir hizmetten geri durmayıp, Kitap Fuarı’nı desteklemelerini ve yapmalarını tavsiye ediyoruz. 

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