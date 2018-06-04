Ramazan ve oruç...

Hazreti Peygamberimiz (asm): “Ameller niyetlere göredir” buyuruyor. Dolayısıyla kişi hayra niyet ettiği sürece devamlı hayır işlemiş ve niyeti sayesinde her saatini ibadete çevirebilir. Niyet manevî bir kimyadır. Amelin mahiyetini değiştirir. Günahı sevaba, sevabı günaha çevirir. İnsanın işlediği amelin küçük veya büyük olması onun niyetine bağlıdır. Nice küçük ameller vardır ki niyetler onları büyütür. Nice büyük görünen ameller vardır ki niyetler onları küçültür. Niyet halis olmadıktan sonra yapılacak en büyük amellerin dahi zerre kadar değeri olmaz. Gösteriş için yapılan bir ibadet gibi. Yapılanların sadece Allah rızası için yapılmasıdır. Niyet; yaptığımız fiilin, işin özüdür. Ruhî ve cismanî yapımızın, iç ve dış dünyamızın yansımalarının özetidir. Yapılan fiile bakış açısıdır. Niyetin yanında, bir de Rabbimize orucumuzu kolaylaştır diye duâ etmeliyiz. Ta ki sıkıntısız salim bir şekilde mübarek orucumuzu tutalım.