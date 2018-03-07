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7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mavi Balina

Davut ŞAHİN
07 Mart 2018, Çarşamba
Tanımadığınız biri size gelse, “Sana 50 görev vereceğim ve bunu eksiksiz yapacaksın!” dese… Ne yapardınız?

Pek tabiî ki, bir yetişkin olarak tepki gösterirsiniz.

Ama çocuğunuza benzer bir komut gelse?

İşte orada durun…

Hele bu bilgisayar oyununu yöneten bir “yönetici”, çocuğunuzun kişisel bilgilerine ulaşmışsa…

Meselâ istenmeyen sitelere giriş yaptığını görüp, hele bir de “şantaj” yapmaya kalkarsa?

İşte “tehlike”nin boyutu burada başlıyor.

ESRARENGİZ SES VE SUÇA TEŞVİK

İşin ilginç yanı; şantaja maruz kalan şahıs veya çocuklar, ne emrediliyorsa harfiyyen yerine getiriyor. Yoksa işlediği mahrem suçun herkese deşifre edilme korkusu yaşıyor. Bu emirlerden birinin “kendini öldürme” boyutu hayli korkunç…

Daha da ilginç olanını söyleyeyim; bu olayın birebir işleniş biçimi bir İngiliz yapımı olan bilim-kurgu dizisinin tıpatıp aynı olması.

Dizinin bir bölümünde aynen bu oyunda olduğu gibi, mahrem bir suç işleyen kişi, gelen cep telefonu mesajlarıyla suça yöneltiliyor. Banka soymaktan araç gasbetmeye, insan kaçır- maktan adam öldürmeye kadar bir dizi suç... Dizinin finalinde telefondaki esrarengiz ses, o kişinin suçunu zaten deşifre ediyor. (Netflix)

BELİRTİLERE DİKKAT!

Psikologların da ortak görüşü şu: Mavi Balina, çocuk/ergen kesimine rahatça sızan bir icat. Bu ergen kesiminde eğer şu belirtiler varsa, dikkat:

- Merak, cesaret, karşı gelme, isyan, benmerkezcilik, içe kapanmak hatta dünyaya hükmetme istekleri.

Ne gariptir ki, psikologlar ne yapılması gerektiği hususunda net bir şey söylemiyor.

TAKİPÇİ OLUN

Evet, Mavi Balina, bir internet oyununun ismi.

Ailelerin yeni korkulu rüyası… Mavi Balina’nın dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca çocuğu tehdit ettiği haberlerini alıyoruz. 

Oyunun resmî bir internet adresi ve kanunî bir satışı yok…

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), intihara yol açan Mavi Balina için şöyle uyarıda bulunuyor.

Özetle:

- Aileler çocuklarının sosyal medya ve internet kullanımını takip etmeli,

- İnternette geçirilen sürenin sınırlandırılması,

- “Bilinmeyen” yabancılara karşı dikkat edilmeli ve tehlikeli sonuçlar mutlak anlatılmalı.

- Çocukları sosyal aktivitelere yönlendirin. Sosyal paylaşım ağlarında onlarla arkadaşlık ederek, internet adımlarından haberdar olmalı… diyor. 

CİDDÎ TEDBİRLER ALINMALI

Pek tabiî ki, yukarıda belirtilen uyarılar “sıradan.”

“Ne yapılmalı?” diye soranlara karşı ciddî uyarılar yapılmalı.

Bu ölümlü dünyanın ebedî olmadığı gerçeğini kafalara sokmalı.

Meselâ, “Sizdeki gençlik katiyen gidecek” denmeli. Eğer meşrû dairede kalmazsa, o gençlik zayi olacak ve başına hem dünyada hem kabirde, hem de ahirette belâ ve elem getirecek.

Günahlardan çekinmeli ve hayatın lezzetini-zevkini isteyenlere “iman” adresini göstermeli.

HASTANE, HAPİSHANE VE KABİR GENÇLİĞİ

Gençlere; eğer hayatını israf ederse, hastaneye… Taşkınlık yaparsa hapishaneye… Zamanını suistimal ederse, mezara doğrudan girecek. Bu sıkıntıları anlamak için hastaneye, hapishaneye ve mezarlara bakmamız yeterli. Gençlere bunları öğütlemeliyiz.  

Tabiî kendimize de!

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