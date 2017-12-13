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13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Yahudi düşmanlığı üzerine

Davut ŞAHİN
13 Aralık 2017, Çarşamba
Antisemitizm üzerine derlenmiş bir site var. Kim “Yahudi”likle ilgili yazı yazmışsa, ânında tesbit edip, deşifre ediyorlar ve eğer beğenmedikleri bir “eleştiri” varsa, hemen “antisemitik” damgası vuruyorlar.

Benim de bir yazımı alarak, “Yahudi”leri ötekileştiren ve “antisemitizm” kokan bir üslûp takındığıma dair bir “ima”da bulunmuşlar.

*

Bunlar, “antisemitizm” damgası vurup insanları “Yahudi düşmanı” gibi gösterme hakkına nereden sahip oluyor?

Kimsiniz kardeşim?!

Daha önce de yazmıştım. İhtiyaca binaen tekrar hatırlatıyorum.

Şu antisemitizm denen olayı bir incelemek lâzım. Dünyanın başka hangi ülkesi “anti” denen bir kavramla sorgulanıyor? 

Misal, “antisemitizme karşı” bütün dünyada kanunlar var, ama “anti-İslâmizme” karşı kanunlar hiç yok.

“Antisemitizm” kavramı aslında Batı’ya ait bir söylem. 

Batı tarihinde ortaya çıkmış olan bu kavram, bir dönem Yahudi karşıtı olan Hıristiyanlardan gelen bir olgu...

Tarihe bakıldığında özellikle Hıristiyanlar, Yahudileri hep kendi toplumlarından uzaklaştırmış, yani “getto”laştırmış.

*

Ne İslâm tarihinde, ne de Türkiye’de “antisemitizm” yoktur. 

Osmanlı, İspanya’dan kovulan Yahudilere kucak açmadı mı? Üniversitelerimizde bu gün Yahudi bilim adamları yok mu?

Dikkat edin, biz “Yahudi düşmanlığını” filmlerde gördük. Üstelik, Yahudi sermayesiyle çekilen filmlerde.

1948’e kadar Yahudilere karşı hiçbir tavır görülmemiştir bizde...

Batılılar ise bin yıldır antisemitik! 

Batıda antisemitizm belli açılımlar kazanmıştır. Yahudi devletinin kurulmasına Batının destek oluşu da bir bakıma günah çıkarmadır. 1800’lerden itibaren Batı yoğun şekilde Yahudi sorununu tartıştı. 

*

Batı bu problemi kendi bünyesinin dışına atarak çözmek istemiş... Başardılar da... İsrail devleti bu başarının ürünüdür.

Medya Türkiye’de Yahudi düşmanlığı olduğunu söylerken, İslâm karşıtı tavrın bir parçası olarak ifade ediyor bunu.

Çünkü, “Kimdir Yahudi düşmanı?” sorusuna, “Müslümanlar” diye cevap veriyorlar. Batılılar da Yahudilere düşmanlıklarını bu şekilde kamufle ediyor...

Peki, neden zaman zaman bazı gazetelerde kimi “İsrail politikaları eleştirildiğinde” antisemitizm var deniyor?

İşte bu bir aldatmacadır.

Türkiye Müslüman bir ülke ve bu insanların inançları “antisemitizm”e izin vermez. Çünkü bu mukaddes din, ırktan, kavimden yola çıkarak bir övgüyü yahut yergiyi kabul etmez, etmiyor da.

Peki, “antisemitizm” tartışmaları en çok kimin işine yarıyor?

Bu soruya cevap vermek yerine Siyonistlerin, son asır içinde kendilerine yönelik antisemitizm dalgasını nasıl sömürdüğünü, nasıl politik ve iktisadî mevkiler kazandığına bakmak lâzım.

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