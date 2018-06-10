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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

1,7 milyon kişiyi etkiledi!

10 Haziran 2018, Pazar 14:30
Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi.

Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafından beslendiğini ve geçtiği vadilerde ağaçları yok ettiğini bildirdi.

Enstitünün Başkanı Eddy Sanchez, faaliyeti azalsa bile Fuego Yanardağı'nın oluşturduğu risklerin devam ettiğini söyledi.

Akıntının Panaleon Nehri'nde su seviyesini yükseltmesi nedeniyle Santa Lucia Cotzumalguapa bölgesinden 72 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Resmi arama çalışmaları bitti, gönüllüler aramaya devam ediyor

Patlamadan sonra kaybolanları resmi arama çalışmaları dün sona ererken, San Miguel Los Lotes dahil bazı bölgelerde gönüllülerin kayıpları aramayı sürdürdüğü ifade edildi.

Guatemala'da 4 binden fazla kişi, geçen haftaki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor.

Soruşturma başlatılmıştı

Ülkede 110 kişinin öldüğü afete karşı yetkililerin zamanında önlem almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği geçen pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. 

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Depremler Hakkında...

Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin faydalı yönlerini de belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor"dedi.

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AA

Etiketler: guatemala, yanardağ, volkan, musibet
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