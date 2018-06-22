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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

100 bin kişi sıcaktan ölebilir

22 Haziran 2018, Cuma 02:51
Kıt’a Avrupası’nda 2100 yılında 100 bin kişi aşırı sıcaklara bağlı hastalıklardan ölebilir.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ürkütücü boyutlara ulaşmaya başladı. Yapılan bir araştırmaya  göre 1981 ile 2010 yılları arasında kıt’a Avrupası’nda her yıl ortalama 3 bin kişi aşırı sıcakların sebep olduğu hastalıklardan vefat etti.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Koordinatörü Serhat Yılmaz “Bu şekilde devam edilirse 2100 yılı itibariyle bu sayının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor” dedi.

Dünyanın tabiî hali içinde ortalama 20 ile 25 yılda bir sıcak hava dalgaları ile karşılaşılmasının tabiî bir durum olduğunu ifade eden İAÜ, Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Artık günümüzde küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile 3-5 yılda bir sıcak havaların neden olduğu olumsuzluklarla karşılaşıyoruz” dedi.

SICAKTAN VEFAT EDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin (European Commision Joint Research Centre) yayımladığı araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında Avrupa Kıt’ası’nda aşırı sıcaklık dolayısıyla yılda ortalama 3 bin kişinin öldüğünü söyleyen Yılmaz, “Bu şekilde devam edilirse 2100 yılı itibariyle bu sayının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu sayılar çok yüksek gibi görünebilir, ancak 2003 yılında İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Portekiz, Belçika gibi Avrupa ülkelerinde aşırı sıcaklığa bağlı olarak 70 bine yakın kişinin vefat ettiği raporlandı. Durum Asya’da da farklı değil. Sadece 2015 yılında Hindistan’da sıcak hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi” ifadelerini kullandı.

Asıl sorun iklim değişikliği

Bu duruma sebep olan unsurları çok uzak aramamak gerektiğini belirten Yılmaz, 

“18 ülkeden 116 bilim insanının hazırladığı ‘2016’nın Aşırı Olaylarını İklim Perspektifinden Açıklama’ (Explaining Extreme Events of 2016, From a Climate Perspective) başlıklı raporda bu sıcak hava hareketlerinin iklim değişikliği dolayısıyla gerçekleştiği ortaya konuluyor. Durum ülkemiz açısından da kritik bir noktada. Dünya genelinde iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler arasında riskli grupta yer alan Türkiye’nin, genel olarak topraklarının büyük bir çoğunluğunda, özellikle yaz aylarında, sıcak hava hareketlerinin olumsuzlukları sıklıkla hissedilir.” dedi.

DHA

Etiketler: sıcaklık
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