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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

13 Filistinli daha yaralandı

16 Aralık 2017, Cumartesi 22:25
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Gazze sınırında ABD’nin “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gözaltına Alınan Kudüslü Aileler Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi'ndeki gösteri sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinlinin, “Mustaribin” olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimine bağlı İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da İsrail polisinin atlı birlik ve ses bombalarıyla müdahale ettiği Selahaddin Caddesi'ndeki gösteride 8 Filistinlinin yaralandığı, yaralıların ayakta tedavi edildiği kaydedildi.

Gazze'deki olaylarda da 5 Filistinli yaralandı

Öte yandan İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze sınırında İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandığı, Filistinli gençlerin de buna taş atarak karşılık verdiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgesindeki müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek merminin isabet etmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

İsrail’in, ABD’nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Gazze, Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi ile geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında şimdiye kadar 8 Filistinli şehit oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ardından başlayan olaylarda çok sayıda Filistinli gerçek ve plastik mermiyle yaralanırken, yüzlercesi de atılan gaz bombalarından etkilendi.

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AA

Etiketler: kudüs, gazze
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