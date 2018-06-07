"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

2020 seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu

07 Haziran 2018, Perşembe 20:00
Burundi'de, anayasayı değiştirerek 2034'e kadar görevde kalmaya çalışmakla itham edilen Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020 seçimlerinde aday olmayacağını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, önerdiği anayasa değişikliğinin 19 Mayıs'ta yapılan referandumla kabul edilmesi sonrası 2034'e kadar görevde kalma şansı olan Nkurunziza, bir sonraki seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Göreve 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen, ardından 2010 ve 2015 seçimlerini kazanan Nkurunziza'nın önerdiği değişikliğin kabulüyle devlet başkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkmıştı.

Eski yasaya göre devlet başkanı, sadece 2 dönem görev yapabiliyordu. Yapılan değişiklik sayesinde, eski görev süresi sayılmayacak Devlet Başkanı Nkurunziza'nın, 2020 ve 2027'deki seçimlere katılabileceği ve 2034'e kadar görev yapabileceği belirtiliyordu.

Nkurunziza'nın 2015 adaylığı da ülkede siyasi kriz ve şiddet olaylarının çıkmasına neden olmuştu. Muhalefet, Nkurunziza'nın üçüncü kez aday olamayacağını savunurken, Devlet Başkanı, ilk görev süresinde halk tarafından değil parlamento tarafından seçildiğini öne sürmüştü.

Yaşanan olaylarda binden fazla insan ölürken, yaklaşık 400 bin kişi yerinden olmuştu.

AA

Etiketler: burundi, seçim
Okunma Sayısı: 81
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konuşma sıraları belli oldu

    Yeni kara oluşumu gözlemlendi; bazı bölgeler tamamen yok oldu!

    Fransa'da okullarda cep telefonu yasağı tasarısı ile ilgili karar

    Meral Akşener: Sayın Erdoğan'a soruyorum...

    İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

    Uygur İslâm aliminin "siyasi eğitim merkezi"nde öldüğü iddiası

    'Man Adası iddiaları'na ilişkin tazminat davasında karar

    İnce: Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

    Merkez Bankası yine faiz artırdı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekâsı hükümetin bekâsı ile bir tutuluyor

    Akşener: Mutlaka alternatif üretmeyi severim

    Türkiye'de nüfusa kayıtlı 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı var

    ABD ile S-400 anlaşmazlığı sürüyor

    Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

    Erdoğan: Türkiye'de basın özgürlüğü var

    Millet artık T A M A M diyecek
    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    H. Muharrem OKUR

    Son gelen mektuplardan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.