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24. İklim Konferansı iki gün uzatıldı

14 Aralık 2018, Cuma 17:03
Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen ve bugün bitmesi beklenen 24. İklim Konferansı'nın, yarın ya da pazar günü tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen ve bugün bitmesi beklenen 24. İklim Konferansı'nın, yarın ya da pazar günü tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

Katoviçe Belediye Başkanı Marcin Krupa, Polonya devlet radyosuna yaptığı açıklamada, sonuç bildirgesi bugün yayımlanması planlanan 24. İklim Konferansı'nın, yarın veya pazar gününe kadar uzatıldığını söyledi.

Krupa, resmi olarak 3 Aralık'ta başlayan zirvenin yarın ya da pazar günü tamamlanacağını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) iklim zirvelerinin genelde 1-2 gün uzadığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, çarşamba günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin ilerlediğini ancak kilit konuların henüz çözüme kavuşturulamadığını kaydetmişti.

24. İklim Konferansı Başkanı ve Polonya Çevre Bakan Yardımcısı Michal Kurtyka ise dün, katılımcılara çalışmaları hızlandırma çağrısı yapmıştı.

Paris Anlaşması

Polonya'da, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının yer aldığı konferans, 2015'te Fransa'nın Paris kentinde kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyor.

2020 sonrası süreçte, iklim değişikliği tehlikesine karşı küresel ve sosyo-ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesini hedefleyen Paris Anlaşması, küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altına düşürülmesini şart koşuyor.

Bu hedefe ulaşmak için petrol, kömür gibi fosil yakıt kullanımının giderek azaltılması ve yenilenebilir enerjiye yönelinmesini teşvik eden anlaşma, gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanmasını öngörüyor.

AA

Etiketler: iklim, BM, Polonya, Paris Anlaşması
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