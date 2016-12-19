39 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı düştü!

Rusya Savunma Bakanlığı Siberya’nın doğusunda Yakutistan bölgesinde Rus ordusuna bağlı 39 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-18 tipi askeri uçağın düştüğünü duyurdu.

Rus haber ajansı kazadan 32 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan uçaktaki herkesin sağ kurtulduğunu açıkladı. 23 yaralı hava yoluyla civardaki hastanelere taşınırken, 16 yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi. TASS haber ajansı Tiksi kasabası yakınlarında havalandıktan 30 kilometre sonra acil durum sinyali veren uçağı yerel saatle sabaha karşı 04.45’te düştüğünü açıkladı. DHA

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