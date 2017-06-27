Nakkaş İrteş, 2009'da temeli atılan DİTİB Köln Merkez Camisinin iç tezyinatının planlanması ve yapılışına ilişkin, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah." dedi.

Nakkaş Semih İrteş, 2009'da temeli atılan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisinin iç tezyinatının proje aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Caminin tamamen özgün bir mimari olduğunu dile getiren İrteş, "Mekanın içine Müslüman-Türk mührünü vurduk elhamdülillah. Geometrik tezyinata ülkemizde yeni bir üslup olarak çok değer veriliyor biliyorsunuz. Bizim klasik laleler, sümbüller, hatailerin haricinde sivil mimariye de uygun." dedi.

"6 peygamberin adını koyduk"

İrteş, "İlk defa bir Alman mimar cami projesi çizmiş. Özgün ve dünya çapında olabilecek bir proje ayrıca yine ilk defa Kur'an-ı Kerim'de geçen 6 peygamberin adını koyduk. Nuh, İbrahim, İsa, Musa peygamberlerini ismini koyduk. Bunlar Mehmet Görmez Bey'in istekleriydi. İmanımızın şartları arasında peygamberlere iman vardır malum." ifadelerini kullandı.

Caminin içinde yeni bir tasarım gerçekleştirdiklerini kaydeden İrteş, "Mesela bizim cami kültürümüz içinde caminin tamamında geometrik tezyinatlı espri yoktur. Bu çalışma daha ziyade Selçuklu mimarisinde, sivil mimari örneklerinde vardır. Onlardan da ilham aldım." şeklinde konuştu.