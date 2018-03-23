AB liderleri Türkiye'yi kınadı

AB liderleri, Brüksel'deki zirvenin ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki adımlarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'deki zirvenin ardından yayımladıkları sonuç bildirgesinde Salisbury saldırısı, Türkiye ve Batı Balkanlar'a yer verdi.

AB liderleri sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü şekilde kınıyor ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan'la olan tam dayanışmasının altını çiziyor" ifadesini kullandı.

Belgede ayrıca Türkiye'ye "bu faaliyetlerine son verme" ve "GKRY'nin AB ve uluslararası hukuk uyarınca egemenliğinden kaynaklanan doğal kaynaklarından faydalanma hakkına saygı duyma" çağrısı yapıldı.

Liderler, "aralarında iki Yunan askerinin de bulunduğu AB vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutuklulukları konusunda derin kaygıları olduğunu" belirterek, bu konuların AB ile diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Moskova'ya yönelik somut yaptırımlar yer almadı

AB Liderler Zirvesi'nin ilk günü sonunda yayımlanan bildirgede, Rusya vatandaşı çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın durumu ve zehirlenmelerine ilişkin Moskova'ya yönelik somut yaptırımlar yer almadı. Bununla birlikte, AB liderlerinin "Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunamadığı" konusunda Londra yönetimiyle hemfikir olduğu belirtildi.

Bildirgede, Salisbury saldırısı şiddetle kınandı ve Rusya'ya karşı atılabilecek adımların değerlendirileceği ifade edildi.

Birliğin, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer bağlantılı risklere karşı savunma gücünü artırması gerektiğine değinilen metinde, "AB'nin siber savunma, stratejik iletişim ve karşı istihbarat alanındaki kapasitesini güçlendirmesi gerektiği" kaydedildi.

Bildirgede, AB ile Batı Balkanlar arasında 17 Mayıs'ta Sofya'da yapılması planlanan zirvenin bölgenin Avrupa perspektifini güçlendirici nitelikte olduğu vurgulandı.

Liderler, Sofya zirvesinin Batı Balkanlar'ın gerek kendi içinde gerekse de AB ile ilişkilerinde kuvvetlendirici sonuçlar doğurmasını beklediklerini bildirdi. Ayrıca, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliklerinin de haziran ayındaki zirvede ele alınacağı kaydedildi.