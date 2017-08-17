ABD'de on binler şiddeti reddetti

ABD'nin Charlottesville kentinde binlerce kişi hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için ellerinde mumlar taşıyarak bir araya geldi.

Hafta sonunda ellerinde meşale taşıyan ırkçı grup Ku Klux Klan (KKK) üyelerinin yürüyüş yaptığı Charlottesville kenti sokaklarında bu kez ırkçılık karşıtı binlerce kişi ellerinde mumlarla toplandı.

Grup, şiddet karşıtı sloganlar atarak şarkılar söyledi.

"Bu sokaklarda faşistlerin izlerinin silinmesi gerekiyor"

Mike Ludgwick (47) adındaki gösterici yaptığı açıklamada, "sokakları geri almak için" toplandıklarını belirtti.

Hafta sonunda aynı sokaklarda KKK üyelerinin toplandığını hatırlatan Ludgwick, "Bu sokaklarda faşistlerin izlerinin silinmesi gerekiyor. Biz de onların meşale taşıdığı sokaklara ellerimizde mumlarla çıkarak onların izlerini silmek istiyoruz." dedi.

Sarah Whitson (26) ise hafta sonundaki olayların benzerlerinin bu kentin tarihinde de yaşandığına vurgu yaptı.

Whitson, "Bu şehrin geçmişinde ırk savaşları yaşanmış ve bunu tarih kitaplarında okuyunca sanki hiçbir zaman bu tekrar olmayacakmış gibi düşünürdük ama hafta sonunda yaşanan olayları görünce toplumda böyle bir potansiyelin her an harekete geçebileceğini gördük ve sokaklara sahip çıkmamız gerektiğini anladık." diye konuştu.