ABD'deki kritik davada duruşma salonunda sürpriz isim

Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ifade verirken, duruşma salonuna geldi.

Bharara gazetecilerin sorusu üzerine "Görevden ayrıldıktan sonra ilk kez duruşmayı izlemeye geldiğini" söyledi. Zarrab davasında bu hafta, belirleyici olacak DHA

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