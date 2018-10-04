ABD'den 7 Rus ajanına 'siber operasyon' suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat elemanını "ABD ve müttefiklerine karşı kötü niyetli siber operasyonlar yürütmekle" suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Rus istihbarat elemanını, "ABD ve müttefiklerine karşı kötü niyetli siber saldırılar yürütmekle" suçladı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus istihbarat elemanlarına yönelik suçlamanın Pensilvanya eyaletindeki federal bir mahkeme tarafından yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, mahkeme tarafından haklarında bilgisayar korsanlığı, elektronik dolandırıcılık, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve kara para aklama gibi suçlamalar yapılan Rus ajanların tümünün, Rus askeri istihbarat sevisi GRU mensubu olduğu ifade edildi.

Amacın "dikkat dağıtmak" olduğu iddia edildi

Açıklamada ayrıca, yapılan siber saldırıların, "Rus yönetiminin spor müsabakalarında dopingi desteklediği iddialarına yönelik dikkatleri başka yöne kaydırmak amaçlı olduğu" savunuldu.

Adalet Bakanlığının açıklamasında, "Ajanların amacı Rusya'nın spor müsabakalarında desteklediği doping programını ortaya çıkaran uluslararası anti-doping örgütleri ve yetkililerinin çabalarını gayrı meşru hale getirmek, çaldıkları bilgileri yayımlayarak dezenformasyon kampanyası oluşturmak ve diğer ülke sporcularının yasaklı veya performans arttırıcı ilaçlar kullandığını iddia ederek itibarlarına zarar vermek." ifadelerine yer verildi.

Zehirlenen Rus ajanını araştıran kurum da hedef alınmış

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, sadece sporcular ve doping karşıtı kuruluşların değil, ayrıca Amerikan elektrik şirketi Westinghouse, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ve kızının suikast girişiminde kullanılan zehri test eden bir İsviçre laboratuvarının da Rus ajanlar tarafından hedef alındığı belirtildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığının ortaya çıkmasıyla ülkesinde mahkum edilen, daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuştu.