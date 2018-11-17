ABD'den Türkiye'ye ifade özgürlüğü uyarısı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ABD'nin akademisyenlerin gözaltına alınmasından dolayı endişeli olduğu belirtildi.

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerinin gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye keyfi şekilde gözaltında bulunanların serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı. ABD Büyükelçiliği'nin sitesinde Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle: "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Anadolu Kültür Derneği'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz". Sputnik Türkiye

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