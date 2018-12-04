ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya hile yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Rusya, silahların denetlenmesi yükümlülüğü konusunda hile yapıyor, yeni füzelerinin menzili Avrupa'ya doğrudan tehdit" dedi.

AA

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