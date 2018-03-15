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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'ABD, Gazze'de ayrı bir devlet kurmaya hazırlanıyor'

15 Mart 2018, Perşembe 21:06
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ayrı bir devlet kurmaya hazırlandığını ileri sürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde bulunan ofisinde uluslararası yetkililerle bir araya gelen Ureykat, salı günü Beyaz Saray'da düzenlenen ve İsrail'le birlikte çok sayıda Arap ülkesinden de temsilcinin katıldığı "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantıyı eleştiren açıklamalarda bulundu.

Ureykat, Filistin yönetiminin boykot ettiği toplantıya ilişkin olarak, "ABD'nin Gazze'deki duruma yaklaşımı, Gazze Şeridi'nden işgal (İsrail) otoritesinin sorumluluğunu başka bir kimseye devretmek için bir girişimden başka bir şey değildir." dedi.

"Ulusal birliğin sağlanması engellerin kaldırılmasıyla olur"

Söz konusu toplantının, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm için "yüzyılın anlaşması" adı altında öne sürdüğü projenin bir parçası olduğunu vurgulayan Ureykat, "Bu durum, müzakere masasından Filistinli mülteciler ve Kudüs dosyalarını kaldırmayı, Gazze'yi Batı Şeria'dan koparmayı ve 1967 sınırları çerçevesinde iki devletli çözümü yok etmeyi hedefleyen Başkan Trump'ın projesinin bir parçası olarak Gazze'de ayrı bir devlet kurma hazırlığıdır." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması ile Batı Şeria ve Gazze arasındaki coğrafi parçalanmışlığın sonlandırılmasının Gazze'deki sorunların çözümünün en kısa yolu olacağına dikkati çekerek, "Gazze'deki insani durumun çözümü, İsrail'in havadan, karadan ve denizden uyguladığı ablukayı sonlandırması, ulusal birliğin sağlanması ve parçalanmışlığa neden olan engellerin kaldırılmasıyla olur." diye konuştu.

ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" projesi

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor.

Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat daha önce, ABD'nin İsrail ve Filistinlilere sunmayı planladığı ifade edilen "yüzyılın anlaşması"nın ana hatlarıyla ortaya konulduğu 13 maddelik bir "siyasi rapor" hazırlamıştı.

Raporda, anlaşmanın ilk maddesinin, "Kudüs'ün İsrail başkenti olarak tanınması ve Washington Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması" olduğunu kaydeden Ureykat, ikinci maddenin ise Trump yönetiminin Filistin devleti için 1967 sınırlarında, Kudüs'ün dış mahallelerinde (yaklaşık 6 kilometre dışında) bir başkent ihdas etmesi olduğunu belirtmişti.

ABD'den "Gazze'deki insanlık krizi" toplantısının ardından açıklama

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AA

Etiketler: filistin, gazze, abd
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