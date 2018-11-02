'ABD'nin İran kararından derin üzüntü duyuyoruz'

AB, Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yapılan ortak açıklamada "ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararından derin üzüntü duyuyoruz." ifadeleri yer aldı.

AA

Okunma Sayısı: 138

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.