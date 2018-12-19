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ABD ve İsrail'in karşı çıkmasına rağmen 'Küresel Göç Mutabakatı' onaylandı

19 Aralık 2018, Çarşamba 22:15
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, göç konusunu küresel boyutta ele alan, iş birliğini teşvik eden ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi amaçlayan Küresel Göç Mutabakatı'nı onayladı.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, göç alanındaki ilk uluslararası mutabakat oylandı.

10 Aralık'ta Fas'ın Marakeş kentinde 165 ülkenin destek verdiği mutabakat, bugün de BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mutabakatı onaylayan karara 152 ülke destek verirken, anlaşmaya taraf olmayan ABD başta olmak üzere Macaristan, Çekya, Polonya ve İsrail karşı çıktı, 12 ülke ise çekimser kaldı.

Mutabakat, birçok ülke tarafından kabul görse de aşırı sağcı siyasetçilerin hedefi haline geldi.

Karşı çıkan ülkeler, mutabakatın, egemenlik haklarına saygı duymadığını ileri sürüyor.

ABD de egemenlik haklarına saygı duyulmadığı gerekçesiyle ne Küresel Göç Mutabakatı ne de Küresel Mülteci Mutabakatı'na destek verdi.

Mutabakat, uluslararası yasal bağlayıcılığı bulunmasa da göç konusunda anlaşmaya varılan ilk uluslararası sözleşme olma özelliğini taşıyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünya genelinde 250 milyondan fazla göçmen bulunuyor ve bu kişiler dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Küresel Göç Mutabakatı'nda yer alan 23 hedef, devletler arası iş birliğiyle ülkelerin egemenlik hakları da dikkate alınarak göçün yasal, güvenli ve düzgün bir hale getirilmesini içeriyor.

Hiçbir ülkenin küresel göçle tek başına mücadele edemeyeceğine vurgu yapılan mutabakat ile göçmenlerin haklarının düzenlenmesi, çocuk ve kadın göçmenlerin haklarının korunması ve insan kaçakçılığıyla mücadele amaçlanıyor.

AA

Etiketler: Küresel Göç Mutabakatı, BM, EU
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