Endonezya'nın Açe bölgesinde yaşayanlar, 2004'te yaklaşık 250 bin kişinin ölümüne sebep olan deprem ve tsunami musibetini “İlahi bir mesaj ve İlahi bir ikaz” olarak değerlendiriyor.

Büyük musibette tüm ailesi ölen Ömer Diansy, yaptığı açıklamada, “Hayatımızda derin yaralar açsa da bu felaket, biz Müslümanların gözlerimizi açıp hatalarımızı görmemizde çok faydalı oldu.” dedi.

"30 yıllık savaş, tsunami ile sona erdi"

Endonezya hükümeti ile Açe'nin bağımsızlığı için savaşan Özgür Açe Ordusu arasında 30 yıl süren ve 15 bin kişinin ölmesine neden olan çatışmaların büyük musibetin ardından sona erdiğini ifade eden Diansy,”Tsunami, ilk etapta bir felaket gibi görünüyor ancak genel olarak baktığımızda Müslümanların birbirini öldürdüğü çatışmalar tsunami sayesinde bitti. Şu an Açe’de huzur ve barış ortamı var.” diye konuştu.

"Tsunami İlahi bir mesaj"

Dev dalgalardan mucize eseri kurtulduğuna inandığını dile getiren Diansy, sözlerine şöyle devam etti:

“Dalgalar 30 metre arkamdayken kaçıp kurtulmayı başardım. Tüm ailemi tsunamide kaybettim. Sığındığım yerde bir fareyle bir kedinin leşleri yan yana duruyordu. Leşleri görünce iki hayvan arasındaki husumet aklıma geldi. Dünyada hep kavga eden bu hayvanlar öldüklerinde beraberdi. İşte orada insanların gereksiz amaçlar uğruna birbirleriyle savaştıklarını hatırladım. Bu çatışmalar Açe’de de oluyordu. Bence bu gördüklerim ve hissettiklerim bana verilen bir dersti. Tsunaminin İlahi bir mesaj olduğuna inanıyorum.”

Diansy, Açe halkının tsunamiden çok büyük dersler aldığını belirterek ”Artık Açeliler, çatışma ortamından uzak, birbirlerine saygılı ve huzur içinde yaşıyor. Açe’yi tsunami öncesi ve sonrası olarak karşılaştırdığımızda şimdiki Açe’yi daha çok seviyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Açe’de yaşananlar tüm İslam alemine ders olmalı"

Açe’de yaşananların tüm İslam alemine ders olması gerektiğini söyleyen Diansy, şöyle konuştu:

"Biz Açeli Müslümanlar, tsunamiden önceki çatışmaların yanlış olduğunu anladık ve bu hatamızdan döndük. Şu an birçok yerde Müslümanlar, birbirleriyle çatışıyor. Müslümanlar bazı şeyler çok geç olmadan uyanmalı ve yaşananlardan ders almalı. Açe’de yaşananlar örnek alınabilir.”

"Açe’deki Türk Köyü'nde yaşıyorum"

Diansy, tsunaminin ardından bölgenin yeniden yaşanabilir hale getirilmesinde en çok Türkiye’nin yardımcı olduğunu kaydederek "Tsunamide ailemi ve evimi kaybettim. Benim gibi birçok mağdurun yaralarını Türkiye sardı. Burada birçok ev yaparak mağdurlara tahsis etti. Ben de Türkiye’nin inşa ettiği evlerden birinde kalıyorum. Türkiye’nin bize gösterdiği kardeşliği asla unutmayacağız ve unutturmayacağız.” dedi.

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