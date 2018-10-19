Afganistan 3,5 yıl gecikmeli seçimlere gidiyor

Afganistan'da 2015'ten bu yana iki defa ertelenen milletvekili seçimleri cumartesi günü yapılacak. Taliban'dan kaynaklanan güvenlik sorunları nedeniyle seçim merkezlerinin üçte biri açılamayacak.

Afganistan'da 3,5 yıldır ertelenen milletvekili seçimi, etnik ve bölgesel gruplara göre örgütlenmiş parti adaylarının katılımıyla cumartesi gerçekleşecek. Seçim merkezlerinin üçte biri ise Taliban varlığı nedeniyle devre dışı kalacak.

2015'ten bugüne 2 kez ertelenen milletvekili seçimi 3,5 yıl gecikmeyle yapılacak.

Resmi adıyla “Volusi Jirga” olarak bilinen 249 sandalyeli halk meclisi seçimlerinde yaklaşık 8.8 milyon kişi oy kullanacak.

Seçim komisyonu kayıtlarına göre, yarışacak 2 bin 558 milletvekili adayının 415'i kadın. Meclis temsilinde kadınların temsil kotası 27'yi buluyor ve 249 koltuktan 68'i kadınlara ayrılıyor. Tüm adayların yaklaşık üçte birini başkent Kabil'den katılanlar oluşturuyor.

Seçimi izlemek üzere şimdiye kadar 50 binden fazla kurumsal ve bireysel gözlemci kayıt yaptırdı.

Taliban etkisi

34 vilayetten meydana gelen Afganistan'da artan güvenlik sorunları nedeniyle Gazni vilayet merkezinde ve 19 ilçesinde sandık kurulmayacak. Bunun yanı sıra, ülke genelinde 10 ilçe daha seçimlere dahil edilmeyecek. Taliban'ın en etkin vilayet olduğu Helmand'ın merkezinde sandık kurulurken, bazı ilçelerinde oy kullanılamayacak. Yine Kunduz, Badgis, Faryab, Sar-i Pol ve Bağlan'da yalnızca vilayet merkezinde sandık kurulacak.

Yetkililer, 7 binden fazla seçim merkezi bulunduğunu ancak bunların 5 bin 74'ünün hizmet vereceğini, 2 bin 311 merkezin ise güvenlik sorunlarından ötürü açılamayacağını bildirdi.

Bu durumda seçim merkezlerinin üçte birinde oy verilemeyeceği görülüyor.

Meclisin rolü ve idari sistem

Başkanlık sisteminin uygulandığı Afganistan'da, cumhurbaşkanı beş yıllık süreyle doğrudan halk tarafından seçimle belirleniyor ve en fazla iki dönem görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı, başkanlık ettiği bakanlar kurulu üyelerini parlamento dışından seçiyor.

Bakanlar, parlamentodan güvenoyunu almak zorunda.

Parlamento, 249 sandalyeli halk meclisi (Volusi Jirga) ve 102 sandalyeli senato meclisinden (Meşrano Jirga) oluşuyor.