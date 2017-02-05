Afganistan'da soğuk hava ve çığ musibeti: 37 kişi öldü

Afganistan'da etkili olan soğuk hava, kar yağışı ve çığ, 37 kişinin ölümüne yol açtı. Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen çığ felaketinde ise 14 kişi öldü.

Afganistan Badahşan Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Sayed Abdullah Hamayun yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Mah Mey ve Yavan ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 18 kişinin öldüğünü söyledi. Soğuk hava nedeniyle 8 kişinin yaralandığını ifade eden Hamayun, şiddetli kar yağışı sonucu 10 ilçenin yollarının ulaşıma kapandığını belirtti. Bamyan Valiliği sözcüsü Abdurahman Ahmadi de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bamyan'ın tüm ilçelerinin bağlantı yollarının kapandığını kaydetti. Bamyan'ın Zarin köyünde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü dile getiren Ahmadi, bir kişinin de yaralandığını vurguladı. Öte yandan Herat Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Abdulhamid Mubariz Hamidi, Herat'ın Adraskan ilçesinde 2 kişinin donarak öldüğünü aktardı. Parvan'da çığ: 15 ölü Ülkenin Parvan vilayetinin Surhi Parsa ilçesinde çığ düşmesi sonucunda 15 kişinin öldüğü bildirildi. Parvan Valisi Muhammad Asim Asim, çığ düşmesi neticesinde 3 evin kar altında kaldığını söyledi. Çığ altında kalan 15 kişinin öldüğünü belirten Asim, 10 kişinin de yaralandığını kaydetti. Afganistan'ın kuzey illerini başkente bağlayan tek geçit noktası olan Salang tüneli kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanırken, Uluslararası Kabil Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı. Çığ Pakistan'ı da vurdu: 14 ölü Öte yandan, Pakistan'ın kuzeybatısında meydana gelen çığ felaketinde ise 14 kişi öldü. Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Çitral ilçesi Belediye Başkanı Mağfiret Şah, Afganistan sınırı yakınlarındaki Şerşal bölgesine çığ düşmesi sonucu 6'sı çocuk 14 kişinin öldüğünü belirtti. Şah, 14 kişinin cesedine ulaşıldığını ancak kurtarma ekiplerinin bölge kırsalındaki arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle devam ettiğini dile getiren Şah, şimdiye kadar 11 kişinin kurtarıldığını söyledi. Şah, bölgede 3 gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle yüzlerce kişinin güvenlikli yerlere sevk edildiğini bildirdi. AA

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