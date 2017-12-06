Alimler Birliği uyardı: Ümmetin bölünmüşlüğü aç gözlüleri cesaretlendiriyor

Dünya Müslüman Âlimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslÂm ümmetinin yaşadığı bölünmüşlük ve Körfez toplumundaki anlaşmazlıkların servet peşinde koşan açgözlüleri cesaretlendirdiği kaydedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Körfez ülkelerine, anlaşmazlıkları aşarak kapsamlı bir uzlaşı sağlama noktasında sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Körfez liderlerine, anlaşmazlıkları aşarak kapsamlı bir uzlaşı için Allah’ın ve halklarının önündeki sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuyoruz.” denildi. İslâm ümmetinin yaşadığı bölünmüşlük ve Körfez toplumundaki anlaşmazlıkların servet peşinde koşan açgözlüleri cesaretlendirdiği kaydedilen açıklamada, öyle ki bu durumun “Kudüs’ü İsrail’in başşehri yapma planlarına” kadar vardığına dikkat çekildi.

‘’Anlaşmazlıklar diyalogla çözülmeli’’

Açıklamada, “Allahu Teala, anlaşmazlığa düşenlere adil bir barışı emretti. Çünkü onlar din kardeşleri. Körfez liderlerinin birbiri üzerinde 3 hakkı var. Müslümanlık hakkı, Araplık hakkı ve komşuluk hakkı. Kişisel anlaşmazlıkları aşarak, tüm sorunlar, sakince diyalogla çözülmeli.” ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran’da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.