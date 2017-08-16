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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Almanya'da belediye başkan adayı oldu

16 Ağustos 2017, Çarşamba 14:48
Almanya'ya işçi çocuğu olarak gelen, mali müşavir Muhsin Şenol, oy verme işleminin devam ettiği ve 10 Eylül'de sandıkların kapanacağı yerel seçimlerde Offenbach Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Çankırı doğumlu 44 yaşındaki siyasetçi Şenol, Almanya’da nüfusa oranla en fazla göçmen kökenli insanın yaşadığı Offenbach’taki Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya’ya 1980'de işçi çocuğu olarak geldiğini, söz konusu tarihten bu yana Offenbach'ta yaşadığını, burada eğitim aldığını ve iş kurduğunu anlattı.

Büyükşehir belediye başkanlığına adaylığının bir ön hikayesi olduğunu belirten Şenol, "Almanya’da ilk siyasi deneyimimi bu kentte yaşadım. Uyum Meclisi’ne aday oldum ve sonra başkan oldum. Daha sonra Eyalet Uyum Meclisi’ne görevli olarak gönderildim. Fakat bu kurumun siyasi etkinliği veya siyasi ağırlığı çok fazla olmadığı için mevcut Alman partilerinde görev almak istedim ve SPD, FDP gibi partilere öğrenci olarak üye oldum." diye konuştu.

"Her kesime hizmet götürmek isteyen bir adayım"

Muhsin Şenol, 1990’lı yıllarda göçmenler açısından durumun şu andakinden daha zor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kara saçlı, kara gözlü bir Türk’ün, partilerin içinde aktif rol alması pek mümkün değildi. Almanya’nın henüz bir Türk siyasetçi için hazır olmadığını düşünerek partilerden uzaklaştım. Uzun süre özellikle şehir siyasetini takip ettim. 2010 yılına kadar... 2010 yılında kentteki mevcut yabancı kökenli sivil toplum kuruluşlarını bir masada topladım ve bir karara vardık. Kendimiz bir seçmen grubu oluşturmaya karar verdik."

Şenol, belediye meclisi seçimlerine "Forum Neues Offenbach (FNO)" olarak katıldıklarını ve fraksiyon tarafından da bu yılın ilk yarısında ortak bir kararla adaylığa layık görüldüğünü kaydetti.

10 Eylül’de sona erecek büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için diğer 6 adayla yarışacağını ve bunlar arasında tek yabancı kökenli aday olduğunu belirten Şenol, "Kentte yaklaşık 91 bin seçmenimiz var. Bunların arasında yaklaşık 25 bini AB vatandaşı ve 66 bini de Alman vatandaşı... Alman vatandaşı seçmenler içinde Tük kökenli seçmen sayısı ise 12 bin civarında. Toplam göçmen kökenli seçmen sayısı 40 bine yakın... Ancak ben her kesime hizmet götürmek isteyen bir adayım." şeklinde konuştu.

Göçmen ağırlıklı bir kentte sadece göçmen kökenli vatandaşlara yönelik hizmetler hedeflemediğini ifade eden Şenol, "Türk misafirperverliğini, çalışkanlığını ve pratikliğini tüm vatandaşların hizmetine sunmak istiyorum. Bizler buraları artık vatan olarak bildik. Kendi vatanımızda hizmet ediyor gibi çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız sorumluluklarını yerine getirme anlamında sandığa gitsinler"

Muhsin Şenol, seçmenlere oy kullanma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: 

"Elbette bizim bir ana vatanımız var. Ancak geldiğimiz bu topraklar bizim vatanımızdır. Ceddimiz de bulunduğu topraklardan her zaman göç etmiştir. Göç ettiği yerleri de vatan ilan etmiştir. Maalesef ki zamanımızda Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız Almanya’nın da vatanları olduğunu bilinçaltında kabullenmekte güçlük çekiyorlar. Artık misafir değiliz, kalıcıyız ve buralıyız. Bulunduğumuz şehirleri de memleket kabul edelim. Herkesin vatanına, memleketine karşı sorumlulukları vardır. Bu ana sorumluluklardan biri mevcut sisteme katkı sağlamaktır. Bu bağlamda vatandaşlarımız sorumluluklarını yerine getirme anlamında sandığa gitsinler ve oylarını kullansınlar."

AA

Etiketler: almanya, gurbetçiler, işçi, belediye başkanı
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