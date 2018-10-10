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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Almanya'dan Yunanistan'ın tazminat talebine ilişkin açıklama

10 Ekim 2018, Çarşamba 20:17
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin, bu konunun hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlendiğini söyledi.

Seibert, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talep ettiğine ilişkin ülke basınında çıkan haberlerle ilgili bir soruya cevap verdi.

Konunun daha önce de gündeme geldiğini anımsatan Seibert, "Bizim tutumumuza göre, Almanya’nın tazminat ödemesi ile ilgili konu hem yasal hem de siyasi olarak nihai bir şekilde düzenlenmiştir. Bizim tutumumuzda bir değişiklik yok." değerlendirmesinde bulundu.

Seibert, Yunanistan hükümetinin de bu konuda resmi bir girişimi olmadığını kaydetti.

Alman Bild gazetesinde yer alan haberlerde, Yunan Parlamentosunun bu konuda bir rapor hazırladığı belirtilerek, Yunanistan'ın Almanya'dan yaklaşık 376 milyar avro tazminat istediği ifade edildi.

Haberde, konun Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Yunanistan'a 10-12 Ekim tarihlerinde yapacağı ziyaret kapsamında, Yunan tarafının masaya getirileceği belirtildi.

Gazetenin haberinde görüşlerine yer verilen Yunanistan Parlamentosu'ndaki Tazminat Komisyonu Başkanı Triantafyllos Mitafides de "Raporumuz ve tazminat ile ilgili toplam meblağ spekülasyonlara veya tahminlere değil, resmi belgelere dayanıyor." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: Almanya, Yunanistan, tazminat, nazi
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