Almanya Meclisi'nde YPG bayrağı açıldı

Almanya'da Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen, Alman meclisinde, terör örgütü YPG bayrağı açtı.

Sol partili Dağdelen bugünkü Meclis oturumunda kürsüde yaptığı konuşmada, hem YPG'yi övdü hem de bir kağıda basılı sembolünü açtı. Bu hareketiyle tepki çeken Dağdelen, Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble tarafından uyarıldı.

Daha sonra söz alan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de PKK'ya yönelik Almanya'da getirilen yasaklamaları savundu. Gabriel, PKK'nın Almanya'da uyuşturucu sattığı, haraç topladığı, insan kaçakçılığı ve şantaj yaptığını, bu nedenle yasaklı terör örgütü olduğunu vurgulayarak, PKK eylemlerine veya yasa dışı olaylara Alman polisinin müdahale etmesinin de hukuk devletinin gereği olduğuna dikkati çekti.

Gabriel'in sözlerine tepki gösteren Dağdelen ise oturduğu yerden konuşmasına devam ederek tekrar YPG sembolü açtı.

Dağdelen yine geçen yılın kasım ayında Federal Meclisin içinde o dönem PYD'nin liderliğini yürüten Salih Müslim ile görüşmüş ve kamuoyunun tepkisini çekmişti.