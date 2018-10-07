Arakanlı çocuklar eğitimden yoksun

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) Cox’s Bazar Sözcüsü Alastair Lawson Tancred, Bangladeş’teki kamplarda bulunan Arakanlı çocuk ve gençlerin en çok eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek, “Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkânları oldukça kısıtlı.” dedi.

Cox’s Bazar’daki kamplarda 1 milyon Arakanlının bulunduğunu aktaran Tancred, “Kamplardaki Arakanlıların yarısından fazlasını 16-17 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor.” ifadesini kullandı. Tancred, bu çocukların çoğunlunun 12 yaşın altında olduğuna dikkati çekerek, “Bir neslin kaybolmasından endişe ediyoruz. Çünkü burada özellikle gençlerin eğitim alabilme imkanları oldukça kısıtlı.” diye konuştu. AA

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