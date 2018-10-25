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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan kararı

25 Ekim 2018, Perşembe 17:04
AP, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 7 farklı siyasi grubun teklifi üzerine hazırlanan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınayan ve uluslararası soruşturma çağrısında bulunan karar tasarısı oylandı. 

Tasarı, Genel Kurul'da 1 hayır oyuna karşılık, 325 evet oyuyla kabul edildi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin "çok güçlü" şekilde kınandığı kararda, Suudi yetkililere Kaşıkçı'nın cesedinin yeri hakkında bilgi vermesi çağrısı yapılırken, "adam kaçırma ve yargısız infazın" insanlığa karşı suç olduğu kaydedildi.

Uluslararası soruşturma talebi

Kararda, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bağımsız ve tarafsız uluslararası soruşturma başlatılması talep edildi. 

Soruşturmanın uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla "tarafsız bir mahkeme" tarafından gerçekleştirilmesi ve sorumluların uluslararası standartlara uygun şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi. 

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yürütülen ortak çalışmanın güçlendirilmesi çağrısının yer aldığı kararda, Suudi yetkililerden Türk mevkidaşlarıyla "tam bir iş birliği yürütmesi" istendi. 

Yaptırım çağrısı

Kararda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi yetkililerin sorumluluğunun tespit edilmesi durumunda tüm AB üyesi ülkelerin yaptırım kararı almaya hazır olması için çağrı yapıldı. 

Yaptırımların, ilgili Suudi kişilere yönelik vize yasağı ve mal varlığının dondurulması şeklinde olabileceği ifade edilen kararda, tüm bilgilerin ortaya çıkmasının ardından Suudi Arabistan'a yönelik insan hakları yaptırımlarının uygulanması gerektiği vurgulandı. 

Kararda, yaptırımların sadece suçu işleyen kişileri değil, aynı zamanda cinayeti planlayan ve azmettirenleri hedef alması gerektiği belirtildi. 

Kararda, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bilgisi veya kontrolü olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceğinin altı çizildi.

Silah ambargosu

AB Konseyinden, Suudi Arabistan'a AB genelinde bir silah ambargosu uygulanması için ortak tutum belirlemesi talep edilen kararda, buna Suudi yönetimi tarafından baskı aracı olarak kullanılabilecek gözetim sistemlerinin de dahil edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin son yıllarda Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileriyle bağlantılı olduğu kaygısının taşındığına dikkat çekilen kararda, Suudi Arabistan'a temel haklar konusunda açılım yapması çağrısında bulunuldu. 

Üye ülkelerden, 5 Kasım’da Cenevre’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında Suudi Arabistan’ın insan haklarına ilişkin sicilini gündeme getirmesi talep edilen kararda, Riyad yönetiminin Konsey üyeliğinin sorgulanması istendi. 

AA

Etiketler: avrupa parlamentosu, kaşıkçı
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