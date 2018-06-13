Avusturya’da kapatılan cami yeniden ibadete açıldı

Ülkede çeşitli gerekçeler gösterilerek kapatılan Türklere ait cami, yeniden ibadete açıldı.

Avusturya’da ibadete kapatılan Türklere ait cami eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden ibadete açıldı.

Eski ismiyle Nizam-ı Alem yeni ismiyle Viyana Alperenler Camisi Dernek Başkanı Hacı Yağcı, camilerinin kapatılma ve yeniden ibadete açılma sürecini değerlendirdi.

Başkan Yağcı, Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetin 4 yetkilisinin Ramazan ayında camilerinin adresini vererek kapatılma kararını açıklaması karşısında şok olduklarını söyledi.

Camilerinin kapatılmasına ilişkin kararın beklenmedik olduğunu vurgulayan Yağcı, "Karar için cemaatin kalabalık olduğu mübarek cuma gününün seçilmesi, sanki kasten gündem oluşturmak için yapılmış gibi geliyor bize. Bu karar bizi çok üzdü. Son 4 günde yaşadıklarımız gerçekten tarif edilmez." diye konuştu.

Yağcı, camilerinin 1992’den itibaren aynı adreste bulunduğunu belirterek, şimdiye kadar herhangi bir olumsuz olayla anılmadıklarını ancak basında dernekleri hakkında asılsız haberler yapıldığını ifade etti.

Caminin hemen karşısında bulunan kilisedeki Hristiyan din adamları ile uzun yıllara dayanan çok iyi ilişkileri olduğunun altını çizen Yağcı, "Yıllardır biz bu Kilisenin önünde kermeslerimizi yaparız, ilahilerimiz söyleriz. Kilise ve rahiple ikili ilişkilerimiz her zaman iyidir. Bölgede bir platformumuz var, rahiplerle bir araya gelerek 10’uncu bölgenin sorunlarını konuşuruz.” ifadelerini kullandı.

Yağcı, Avusturya medyasının söz konusu kilisedeki rahiplere dernekleri hakkında sorular sorduğunu, rahiplerin cami ve cemaatlerine yönelik olumlu açıklamalarının basında yer aldığına işaret ederek, komşu din cemaatinin mensuplarına teşekkür etti.

İbadethanelerinin, yeni adı ile dün akşam toplu ibadete açıldığını kaydeden Yağcı, "Yanlış bir karardı, Avusturya İslam Cemaati’ne (İGGÖ) üyeliğimizi tamam, üyelik aidatlarımızı ödedik. Tabelamızı değiştirdik, hiçbir eksiğimiz kalmadı, cemaatimiz gelip burada toplu ibadetini yapabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cemaati, bayram ve cuma namazına davet eden Yağcı, son günlerde yaşananlar göz önünde bulundurarak, duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz geçen cuma "siyasal İslam ile mücadele kapsamında" 7 caminin kapatılması ve çok sayıda imamın sınır dışı edileceğine ilişkin kararı kamuoyuna duyurmuş, dini faaliyetleri sonlandırılan camiler arasında eski adıyla Nizam-ı Alem camisi de yer almıştı.