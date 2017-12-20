"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Avusturya'da ''sığınmacılar'' ile ilgili tepki çeken teklif

20 Aralık 2017, Çarşamba 15:48
Avusturya’da kurulan yeni hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Meclis Grup Başkanı Johann Gudenus, başkent Viyana’da yaşayan sığınmacıların suç işledikleri gerekçesiyle şehir dışına yerleştirilmesini teklif etti.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye konuşan milletvekili Gudenus, iltica başvurusunda bulunan kişilerin başvuruları sonuçlanana kadar Viyana dışına yapılacak yerleşkelere gönderilmelerinin daha iyi olacağını savundu.

Gudenus, sığınmacıların suç işlediklerini iddia ederek "Sorunun çözümü için böyle bir yol mümkün. Nüfusun az olduğu bölgelere bu yerleşkeler inşa edilebilir ve sığınmacılar, başvuruları sonuçlanana kadar burada kalabilirler." dedi.

İltica başvurusunda bulunan yaklaşık 13 bin kişinin nereye yerleştirileceğine ilişkin soruyu yanıtlamayan Gudenus, "Sığınmacıların küçük guruplar olarak şehirde yaşamaları önlenmeli. Böylelikle yasa dışı mülteci akınına davetiye çıkartan bu durum kısıtlanabilir. Bu yolla göçmenlere Avusturya’nın düşünüldüğü gibi rahat bir ülke olmadığı gösterilmiş olur." diye konuştu.

Viyana Belediye Başkanı Michael Haeupl, Gudenus'un önerisini anlamsız olarak nitelendirerek 13 bin kişinin kalabileceği yaklaşık 150 sığınmacı barınağı inşa edilecek yer bulunmadığını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Maria Vassilakou da önerinin aşağılayıcı ve beceriksiz bir teklif olduğunu ifade etti.

AA

Etiketler: avusturya, sığınmacı
Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    295. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis'te 'Man Adası' gerginliği

    İTO'nun yeni başkanı belli oldu

    Bu gece karar açıklanabilir

    IKBY'de siyasi deprem

    ‘Güven timleri’ metrobüste göreve başladı

    AKP'yi işgal davasında 15 askere müebbet

    O kara delik görüntülenecek

    Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar!

    Edirne'de ekmek zammı ''mahkeme kararı'' ile geri çekildi

    Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe oldu

    YTÜ'ye ilişkin davada 22 sanık hakkında istenen ceza belli oldu

    Hadis alimi Muhammed Mustafa el-A'zami vefat etti

    Şehit polis memuru Can, ebediyete uğurlandı...

    Korkmaz’ın ailesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    Miniklerden Trump'a 'Kudüs' mektubu: 'Bir kez daha düşün'

    Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu için istenen cezalar açıklandı

    Erdoğan'dan ''Fahreddin Paşa'' açıklaması

    42 darbe davasında verilen kararlar

    Yeni rekorlar kapıda uyarısı: Altın, 2018'de 181 lira mı olacak?

    Şehir planlamanın 'gürültü' boyutu: 25 ilin 'gürültü haritası' çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni koğuşta duygulu tanışma
    Genel

    KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim ve savcılara empati eğitimi
    Genel

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Genel

    ''Ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu duydunuz''
    Mustafa ORAL

    Dengini bulan dengeyi bulur
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları bölen 2x28’ler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Bulaşıcı yamyam hastalığına mı yakalandık?
    Faruk ÇAKIR

    Tehlikeli dil terk edilsin
    Abdil YILDIRIM

    Bir dava adamı: Kadir Tuncay

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.