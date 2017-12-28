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28 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'Başıma vurdular, üzerime bastılar'

28 Aralık 2017, Perşembe 17:55
ABD’nin Kudüs kararı sonrası yapılan eylemlerde 20 İsrail askeri tarafından gözaltına alındığı görüntüyle gündem olan 16 yaşındaki Cuneydi serbest bırakıldı.

İsrail askerî mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere dün kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi’nin İsrail askerlerinin dövmesi sonucu sağ omuzunda kırık oluştuğu belirlendi. Cuneydi serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti. El-Halil şehrine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi’nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, “Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu” dedi. 

‘’OmUzunda kırık var’’

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü’nün Filistin şubesi, Cuneydi’nin 7 Aralık’ta gözleri bağlı şekilde çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını açıkladı. Örgütten yapılan açıkalamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi’nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedildi. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askerî Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, Filistinli Cuneydi’nin 10 bin şekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

İsrail’den yerleşim birimlerine ‘maddî destek’

İsrail hükümeti, “Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine 11 milyon dolar ödenmesini” onayladı. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, “Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerine 11 milyon dolar ödenmesini” onayladı. Kararın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, dün bir araya geldiği ve kendisinden Yahudi yerleşim birimlerine öncelik verilmesi talebinde bulunan radikal hahamlarla görüşmesinin ardından alındığı bildirildi. Netanyahu’nun hahamlarla hakkında açılan yolsuzluk soruşturması konusunda desteklerini istemek için toplandığı belirtildi. Haberde ismine yer verilmeyen bir İsrailli bakanın, “Bu kararın Netanyahu’nun hahamlarla görüşmesinden bir gün sonra hükümete sunulduğunu ve söz konusu miktarın nereye gideceğinin açık olmadığı” yönündeki açıklamasına yer verildi.

AA

Etiketler: filistin, cüneydi, israil zulmü
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