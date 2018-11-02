Belçika'da polislerden ilginç protesto

Belçika'nın Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesi, ülkede görev yapan yaklaşın bin polis memurunun, 2 hafta boyunca trafik cezası kesmeyerek hükümeti protesto edeceğini belirtti.

Habere göre protestoya katılacak polisler, 15 Kasım'a kadar hatalı sürücülere ceza kesmek yerine sözlü uyarıda bulunacak. Hükümetin emeklilik yaşını yükselten, kıdem tazminatlarını ve ücretli hastalık izinlerini düşüren reform paketini protesto eden polisler, çalışma koşullarının düzeltilmesini ve ücretlerinin iyileştirilmesini talep ediyor. Geçtiğimiz günlerde, emeklilik reformunu ve çalışma koşullarını protesto eden yüzlerce polis, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 135

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.