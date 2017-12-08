Bir çoğu terliğe de sahip değil...

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan bazı çocuklar, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanıyor. Ancak bir çoğu bunlara sahip değil.

Myanmar’dan kaçarak Bangladeşe sığınan Arakanlı Müslümanlar sınır yerleşimlerindeki kamplarda zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu süreçten en fazla etkilenenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor. Bazı çocuklar yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanabiliyorlar. Yüzbinlerce sığınmacının yaşadığı kamplarda çocukların çok büyük bir kısmı ise bunlara sahip değil. AA

Okunma Sayısı: 334

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.