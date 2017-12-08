Bir çoğu terliğe de sahip değil...

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan bazı çocuklar, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanıyor. Ancak bir çoğu bunlara sahip değil.
Myanmar’dan kaçarak Bangladeşe sığınan Arakanlı Müslümanlar sınır yerleşimlerindeki kamplarda zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
Bu süreçten en fazla etkilenenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor.
Bazı çocuklar yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanabiliyorlar.
Yüzbinlerce sığınmacının yaşadığı kamplarda çocukların çok büyük bir kısmı ise bunlara sahip değil.
AA