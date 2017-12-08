"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Bir çoğu terliğe de sahip değil...

08 Aralık 2017, Cuma 12:17
Myanmar'dan Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlardan bazı çocuklar, yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanıyor. Ancak bir çoğu bunlara sahip değil.

Myanmar’dan kaçarak Bangladeşe sığınan Arakanlı Müslümanlar sınır yerleşimlerindeki kamplarda zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bu süreçten en fazla etkilenenler ise her zamanki gibi çocuklar oluyor.

Bazı çocuklar yardım kuruluşları tarafından dağıtılan terlik ya da sandaletleri kullanabiliyorlar.

Yüzbinlerce sığınmacının yaşadığı kamplarda çocukların çok büyük bir kısmı ise bunlara sahip değil.

AA

Etiketler: arakan, myanmar
Okunma Sayısı: 334
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • cemal.ozkaya

    8.12.2017 13:34:36

    allahım beni affet.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

283. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

"Üç mescit için ibadet maksadıyla yolculuğa çıkılabilir...''

Cuma Hutbesi'nde 'Kudüs' vurgusu...

AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

"Şu anda İslam dünyasının bir numaralı meselesi olmalıdır''

Mescid-i Aksa'da göstericilere ''gerçek mermi'' ve göz yaşartıcı gazla müdahale

Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

Bir çoğu terliğe de sahip değil...

Dikkat: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı!

1 milyon Arakanlı tehdit altında!

ABD'nin Kudüs kararına tepkiler artarak devam ediyor

Dünyanın gözleri önünde 'işgal'e devam: İsrail'den Doğu Kudüs'e 7000 yeni konut!

Şişli metrosundaki tabelalara 'Trump' ayarı

Adalet Bakanlığı ve eski Başbakanlık çalışanları hakkında gözaltı kararı

"Siz hayatınız boyunca birçok yalan söylediniz, değil mi?"

Ege'de deprem

İstanbul merkezli 19 ilde operasyon

Provokasyona tepki büyüyor

Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım

Topal Hafız’ı da görün

OHAL Komisyonu neyi bekliyor?

En Çok Okunanlar

Cevher İLHAN

OHAL Komisyonu neyi bekliyor?
Mağdur Kürsüsü

Herkesi fiilî duaya davet ediyorum, hep birlikte bu imtihanı kazanalım
Genel

Topal Hafız’ı da görün
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan 20 Temmuz’a
M. Latif SALİHOĞLU

İstiklâl’in “dal kıran-baş kesen” Alileri
Genel

İstanbul merkezli 19 ilde operasyon
Sabahattin BOYACI

Nurcular tahsile gitmişler
Süleyman KÖSMENE

Musafaha esnasında sarılmak
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Halil ELİTOK

Hz. Mevlânâ

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.