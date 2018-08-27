BM, Arakan'da soykırım işlendiğini açıkladı

BM, Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de (Uluslararası Ceza Mahkemesi) yargılanmasını istedi.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi. BM, Myanmar'ın Kaçin ve Şan eyaletinde işlenen insanlığa karşı suç ve savaş suçlarının araştırılması ve sorumluların soruşturulmasını talep etti. Kuruluş, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve pek çok üst düzey generalin Arakanlı Müslümanlara soykırım yaptığını bildirdi. AA

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