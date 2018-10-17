BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura görevinden ayrılıyor

Suriye'deki durum nedeniyle BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura kasım sonunda görevi bırakacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilciliği görevini 4 yıl 4 aydır yürüten Staffan de Mistura, 'tamamen kişisel sebeplerden' dolayı kasım ayı sonunda görevi bırakacağına dair BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdi.

De Mistura'dan önce eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan ve deneyimli Cezayirli diplomat Lahdar Brahimi, Suriye savaşında BM adına arabuluculuk yapmaya çalışmıştı.

BM'nin 40 küsur yıllık diplomatı, görevi bırakmadan önce, Suriye için yeni anayasa taslağı hazırlayacak komite konusunda uzlaşı sağlamak istediğini belirtti.

Komitenin oluşumuyla ilgili Suriye hükümetinin itirazları olduğunu dile getiren İtalyan kökenli siyasetçi-diplomat, hükümetin ve muhalefetin 50'şer kişilik heyetleriyle Suriye Anayasa Komitesi'nde yer almaları konusunda anlaşma olduğunu, ama BM'nin Suriyeli uzmanlar, sivil toplum, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınlardan oluşturduğu 50 kişilik heyetteki temsilcilere hükümetin itirazı olduğunu ifade etti.

Suriye hükümetinden davet aldığını açıklayan De Mistura, Suriye Anayasa Komitesi meselesini görüşmek üzere gelecek hafta Şam'a gideceğini duyurdu.

Ayrıca Astana sürecinin üç garantörü Rusya, İran ve Türkiye'nin temsilcilerini bu ay sonuna dek Cenevre'de görüşmeye davet etme planını aktaran BM diplomatı, Batılı ülkelerle müttefiklerinden oluşan Küçük Grup'la da görüşmeyi planladığını kaydetti.

De Mistura, tüm bu temasların Suriye Anayasa Komitesi'nin toplanması hazırlıklarındaki pürüzlerin aşılması için son fırsat olabileceğinden söz etti.

Küçük Grup, 27 Eylül'de Suriye Anayasa Komitesi'nin mümkün olduğu kadar çabuk toplanması için ültimatom vermeye kalkışmış, BM Suriye Özel Temsilcisi'nden bu konuda kaydedilen ilerlemeyle ilgili 31 Ekim'e dek rapor yayımlamasını talep etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise BM Temsilcisi'ne baskı uygulanmasına karşı çıkmıştı. Suriye Anayasa Komitesi, Rusya'nın 30 Ocak'ta Soçi kentinde topladığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde kararlaştırılmıştı.