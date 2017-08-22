BM tepki gösterdi: İşgalci İsrail'e 'Kudüs yasa tasarısı' uyarısı

BM Genel Sekreteri'nin siyasi işler konusundaki yardımcılarından Jenca, İsrail parlamentosunun, İsrail'in Doğu Kudüs'ten çekilmesini engelleyen yasa tasarısının ilk okumasını onaylamasını eleştirdi.

Okunma Sayısı: 387

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.