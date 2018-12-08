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Boko Haram'ın son 10 yıldaki maddi ve manevi tahribatı açıklandı

08 Aralık 2018, Cumartesi 00:06
Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, "Boko Haram terör örgütünün son 10 yılda düzenlediği saldırılar nedeniyle Nijerya 9 milyar dolarlık altyapı kaybına uğradı." dedi.

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, Boko Haram terör örgütünün saldırıları nedeniyle ülkesinin 9 milyar dolar altyapı zararına uğradığını söyledi.

Osinbajo, Afrika Kalkınma Bankası tarafından başkent Abuja'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, örgüt saldırıları nedeniyle 2 milyondan fazla insanın evini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Osinbajo, "Boko Haram terör örgütünün son 10 yılda düzenlediği saldırılar nedeniyle Nijerya 9 milyar dolarlık altyapı kaybına uğradı. Saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 20 bin insan öldü. Hiç kuşkusuz Nijerya tarihinde Boko Haram örgütünün kuzeydoğudaki tahribatının eşi benzeri yok. 400 binden fazla ev, okul, hastane ve kamu binaları tahrip edildi. Bu yıkım sadece hikayenin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Nijerya ordusu tarafından yürütülen operasyonlar ile örgütün geri çekildiğini belirten Osinbajo, örgütün etkisinin, en etkili olduğu 2014'e göre yüzde 83 oranında azaldığını söyledi.

Osinbajo, şunları kaydetti:

"2016 yılında Devlet Başkanı Muhammedu Buhari planı açıklamış ve bölgenin kapsamlı bir planla yeniden yapılandırılmasına yönelik kararlar almıştık. Kuzeydoğu İnisiyatifi Başkanlık Komitesi (PCNI) kurularak bölgedeki devlet dışı aktörlerle ekonomik, sosyal ve insani krizin çözümüne yönelik adımlar atılıyor. Sadece bu yıl Nijerya ordusunun yardımıyla 35 bin insan gönüllü olarak evlerine döndü."

AA

Etiketler: boko horom
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