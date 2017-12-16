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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Bugün İbrahim'in düğün günü'

16 Aralık 2017, Cumartesi 12:16
Kudüs'e destek gösterilerinde şehit olan Filistinli engelli İbrahim Ebu Süreyya'nın babası, "İbrahim Filistin için şehit olmayı arzulamıştı, nail oldu. Bugün İbrahim'in düğün günü." dedi.

İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybetmesine rağmen katıldığı Kudüs'e destek gösterilerinde şehit olan Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın babası, oğlu için "Filistin için arzuladığı şehitliği tattı." dedi.

Ebu Süreyya'nın babası Nayif, yaptığı açıklamada, oğlunun cenaze törenini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, "İbrahim Filistin için şehit olmayı arzulamıştı, nail oldu. Bugün İbrahim'in düğün günü." diye konuştu.

Filistinli engelli şehidin son sözleri...

Oğlunun telefonundaki resmini göstererek, "Ayakların senden önce cennete yürüdü. Sen umduğuna nail oldun İbrahim. Filistin için Kudüs için şehit oldun." diyen acılı baba, şöyle devam etti:

"Oğlumun her genç gibi evlenip yuva kurma arzusu vardı. Ama engeli buna mani oldu. O bu dünyadan göçtü. Engelli olduğu halde İsrail güçlerince öldürüldü. Çok zor duygular, elhamdulillah."

İsrailli güçleri engelli Ebu Süreyya'yı şehit etti

İbrahim'in Filistin ile hikayesinin çok büyük olduğuna dikkati çeken şehidin babası, "Kudüs onun en büyük derdiydi. Davasından hiç vazgeçmedi. Trump'ın kararını duyar duymaz gösterilere katılmak üzere çıktı." ifadesini kullandı.

Nayif, Filistinli şehidin, engeline rağmen "Trump'ın Kudüs kararını protesto etmek ve Mescid-i Aksa'ya destek" için düzenlenen gösterilere düzenli olarak katıldığını anlattı.

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere müdahalesinde dün şehit olan 2 kişiden biri engelli Ebu Süreyya'ydı. İsrail'in 2008 yılında düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Ebu Süreyya, Kudüs'e destek gösterilerine katılanlar arasında yerini alanlardandı.

"İsrail ordusuna meydan okuyoruz"

Göstericiler, engelli olmasına rağmen topraklarını savunmak için gösterilere katılan Ebu Süreyya'dan ölmeden kısa süre önce görüşlerini almıştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Ebu Süreyya'nın son sözleri şu şekildeydi:

"İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde, Yasir Sukkar (23), İbrahim Ebu Süreyya (29) adında iki Filistinli gencin şehit olduğu, 5'i ağır 82 kişinin yaralandığını" duyurmuştu.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü, siyonizm, kudüs
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