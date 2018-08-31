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Çavuşoğlu: Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz

31 Ağustos 2018, Cuma 16:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz"dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya'da devam eden Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları (Gymnich) toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, çok taraflı görüşmelerde bulunacakları bilgisini paylaşarak, yalnız AB ve aday ülkeler arasındaki konular değil, ortak konuların da görüşüleceğini anlattı.

Güvenlik ve göçmen konusu gibi birçok konunun görüşmelerde ele alınacağını dile getiren Çavuşoğlu, Brüksel ve Ankara arasındaki ilişkilerin gayet iyi bir durumda olduğu ve daha da gelişeceğinin altını çizerek, OHAL ve seçimlerin ardından AB reformlarının Türkiye için öncelikli bir konumda olduğunu ifade etti.

AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Herkesle ilişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bu, ABD ile yaşanan bazı olaylardan dolayı değil. Bugün ABD ile bazı durumlarımız söz konusu ancak ABD Başkanı'nın yalnız Türkiye ile sorunu yok, her bir AB üyesi ülkeyle sorun yaşıyor." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, Avusturya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin yaklaşımının herkes tarafından bilindiğini belirterek, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile çalıştıklarını, karşılıklı davetlerin yapıldığını ve iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi doğrultusunda çalışıldığını sözlerine ekledi.

Avusturya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında AB gayriresmi üye ve aday ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla süren Gymnich Toplantısı sırasında Bakan Çavuşoğlu ikili görüşmelerde de bulunacak.

"İdlib saldırısını önlemek için çaba sarf ediyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, "İdlib’de saldırı olacağına ilişkin bir endişe var, biz de bu saldırıyı durdurmak için çaba sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Moskova’ya da gittik. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye’ye geldi. İran’da üçlü zirve var Soçi formatında. Diğer muhataplarımızla da konuşuyoruz, böyle bir saldırı Suriye için, İdlib için felaket olur." diye konuştu.

"Biz S-400'leri aldık, nokta"

"Çavuşoğlu, "Biz S-400’leri aldık, nokta. Bundan sonra bunun tartışması olmaz. Acil ihtiyacımız var, aldık. Biz alırken de özellikle NATO’ya ve müttefiklerimize yönelik tehdit oluşturmaması içinde gerekli hassasiyeti gösterdik. Müttefiklerimiz bize satsaydı onlardan alırdık. Bırakın bize satmayı, biliyorsunuz sınırımızdaki bataryaları bile zamanında çektiler. Dolayısıyla Biz hava sahamızı korumak zorundayız. Kendimizi, milletimiz ve toprağımızı korumak bizim asli görevimiz." ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: Türkiye, AB, S-400, OHAL
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  • Murat

    31.8.2018 17:12:41

    İlişkilerimizi bozduğunuzu kabul ediyorsunuz yani?

Risale-i Nur Külliyatı

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