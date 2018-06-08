İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat ettiğini açıkladı.

Şamilgil, Florence Nightingale Hastanesi'nda yaptığı basın açıklamasında, “Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır." dedi.

Erdoğan Demirören'in bir süredir hastanelerinde solunum yetersizliği nedeniyle tedavi ve takip altında olduğunu aktaran Şamilgil, "Sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin tüm personelinin yoğun desteği ve çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin.” diye konuştu.

Şamilgil, 31 Mayıs'ta hastanenin yoğun bakımına alınan Demirören’in solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi gördüğünü ifade etti.

"Cenaze törenini pazar günü Fatih Camisi’nde düşünüyoruz"

Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan taziye mesajı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Demirören'in vefatının ardından aileyi telefonla arayıp, taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladığı belirtildi.

Mesajında, Erdoğan Demirören'in vefatını teessürle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli sanayici ve iş adamı Erdoğan Demirören, her zaman hayırla yad edilecektir. Merhum Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

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Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı.

Yıldırım, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Erdoğan Demirören, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş adamı olarak hatırlanacaktır. Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."