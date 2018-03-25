Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırı: 13 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü IŞD'ten kurtarılan Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Yaralılar tedavi altına alındı Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralananlar Cerablus'taki hastanede tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Cerablus ilçesinde, 7 Mart'ta yine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı. AA

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