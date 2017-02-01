CHP'li vekilin dehşet veren ''haberleşme'' israfı TBMM gündeminde!

CHP Adana Milletvekili, Katip Üye Elif Doğan Türkmen'in tartışmaya neden olan "haberleşme giderleri", TBMM Başkanlık Divanın ilk toplantısında ele alınacak.

Kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılan Türkmen'in haberleşme giderlerinin yüksekliği ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin bu tür giderlerine ilişkin üst limitin bulunmamasıyla ilgili siyasetçiler de çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, yapılacak ilk divan toplantısında konunun gündem maddesi yapılacağını kaydetti. Aydın, "Meclis idari personeli bu konuyla ilgili hazırlık yapıyor. Bir sınır tanınmamış olabilir ama bunun da makul bir düzeyde kullanılması gerekir." dedi.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Başkanlık Divanı üyeleri ile bir kısım milletvekillerinin haberleşme giderlerinin sınırsız olmasıyla ilgili bir kararın bulunduğunu, ancak bu kararın ölçüsüzlük anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi.

Türkmen'in yaptığı harcamanın, 2016 yılında 1,2 milyon liraya yakın olduğunu ifade eden Elitaş, "Sayın milletvekili, hemen hemen 50 milletvekilinin yaptığı harcamayı gerçekleştirmiş." diye konuştu.

Başkanlık Divanı ve üyelerinin sınırsız hakka sahip olabileceği kanaatinde olmadığını anlatan Elitaş, şunları söyledi:

"Onların da milletvekilleri kadar, 2 maaş kadar iletişim ve haberleşme hakkına sahip olmaları uygun olur. Sayın milletvekili, bir milletvekilinin 6 yıllık maaşı kadar haberleşme gideri yapmış. Ölçüsüzlüğün en büyük göstergesi bu. Benim 2016 yılı haberleşme giderim 7 bin lira civarında. TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu beyin 2016 yılı haberleşme gideri 8 bin liraya yakın. Bu hanımefendinin yaptığı 2016 yılı haberleşme gideri 6 yıllık milletvekili maaşı kadar. Bu ölçüsüzlük, kontrolsüzlük ve hakikaten müthiş bir savurganlık. Bunun hesabının sorulması gerekir."

Elitaş, Başkanlık Divanı üyelerinin sınırsız haberleşme hakkının kötü kullanılmasına imkan verecek şekilde olmaması gerektiğini vurgulayarak, "15 yıldır milletvekiliyim, ilk defa bu kadar ölçüsüz bir harcamayı görüyorum. Herhalde ana muhalefet partisinin yetkilileri bu konuyla ilgili değerlendirmelerini daha iyi bir şekilde yaparlar." ifadelerini kullandı.

"Rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkmen'in iletişim giderlerine ilişkin, "Elif Hanım'ın yaptığı harcama kabul edilebilir sınırların çok üstünde." değerlendirmesinde bulunurken, Başkanlık Divanı üyeleri de dahil olmak üzere milletvekillerinin giderlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini kaydetti.

Altay, bu yönde partisinin girişimde bulunacağını da açıkladı.

Milletvekillerinin devlete maliyetinin ne olduğunun bilinmesi gerektiğini dile getiren Altay, "Sayın milletvekilimizin harcamaları kabul edilebilir sınırın çok üstündedir. Kendisi de kendisine yakışan bir değerlendirme yapacaktır. Ama burada bir art niyet yok. Rakamı bilseydi herhalde tedbirli olurdu." dedi.

"İsraftan kaçınan, kısıtlamalara giden kararlar alınmalı"

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise iki yıla yakın süredir milletvekili olduğunu, daha aylık faturasının 500 lirayı geçmediğini belirterek, iletişim giderleri konusunda sadece Meclis Başkanlık Divanının değil, başta siyasi iktidar olmak üzere bütün devlet kurumlarının israftan kaçınan ve bu anlamda kısıtlamalara giden bir karar alması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kişiselleştirmeden, sadece sayın vekilin telefon faturasına indirgemeden söylüyorum. Başta o olmak üzere ben, devletin boğazına kadar müsriflik içerisine battığını düşünüyorum. O, sadece görünen yüzü. Belki de başka şeyleri sorgulamamız gereken bir nişane oldu. Başlı başına sarayın elektrik faturasının yıllık eski para ile katrilyonu bulduğu bir ortamda yaşıyoruz.

Bu konuda Meclis Başkanlık Divanı mutlaka bir adım atmalıdır. Bu buzul dağının görünen küçük bir kısmıdır. Devleti düzlüğe çıkarmak istiyorsak, bize teslim edilmiş bu bütçeyi doğru kullanmak istiyorsak çok daha köklü tedbirler geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Bir maaşı geçmedim"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, katip üyelerin haberleşme giderlerine de sınırlandırma getirilmesi gerektiğini, sınırsız bir harcama olamayacağını söyledi.

Böyle bir harcamanın hiçbir yerde olamayacağını belirten Akçay, "Bu, neticede millet parası. Bütçeden gelen para harcanıyor. Sınırsız ve limitsiz bir harcama tasvip edilemez." diye konuştu.

Örtülü ödeneğin bile böyle hoyratça kullanılamayacağını belirten Akçay, Meclis Başkanlığının konuyla ilgili inceleme ve soruşturma yapması gerektiğini dile getirdi.

CHP'nin ve Elif Doğan Türkmen'in konuyu açıklığa kavuşturmasını isteyen Akçay, "CHP, milletvekillerinin, divan üyelerinin ve grup başkanvekillerinin harcamaları açıklansın diye Meclis Başkanlığına yazı yazmış. Tamam açıklansın da sen niye başlatmıyorsun bu çalışmaları? Kaldı ki Meclis Başkanlığı yapılan harcamaları internet üzerinden milletvekillerine gönderiyor. Milletvekilleri, katip üyeler ne kadar harcama yapmış diye buradan takip edecek." diğerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin yıllık haberleşme harcama tutarının iki maaşı geçemeyecek şekilde belirlendiğini anımsatan Akçay, kendi harcamalarıyla ilgili de bilgi verdi. Akçay, "Grup Başkanvekili olarak görev yaptığım 2016 yılında harcamam önceki yıla göre daha düşük. 2016 yılında 13 bin 204 TL. Bahsedilen rakam benim harcamamın neredeyse 100 katı. 2015 yılı 13 bin 828 TL; 2014 yılında 12 bin 868 TL harcamam olmuş. Bırakın iki maaşı bir maaşın bile altında. Kural iki maaş ama benim kuralım da böyle. Bir maaşı geçirmemeye gayret gösterdim. Bu benim bilinçli bir harcamam." bilgisini verdi.