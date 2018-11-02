"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’

02 Kasım 2018, Cuma 00:41
Çin’in Doğu Türkistan’da baskı altına aldığı kampta tutulan Kairat Samarhan, “Çin’deki Müslüman azınlık ibadetleri konusunda baskı altında” şeklinde konuştu.

Çin’in ‘yeniden eğitim’ adıyla Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslümanı baskı altına aldığı kampta tutulan Kairat Samarhan, esaret günlerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Kairat yaptığı açıklamada “İlk düşüncem ‘buraya kadarmış’ oldu. “En kötüsü, bir daha özgür olup olamayacağımı bilmemekti ya da bizi orada öldürüp öldürmeyeceklerini” dedi. Çin’in kuzeybatısında baskı altındaki Kazak Müslüman azınlıktan olan Kairat, “Kahvaltıdan sonra durmadan şarkı söylememiz isteniyordu. ’Komünist Parti olmasaydı Yeni Çin diye bir şey olmazdı’ sözlerini ihtiva eden şarkılar. 19. Parti Kongresini incelemek ve Başkan Şi Cinping’in, Çin’in ne kadar büyük olduğunu tekrarlamak zorundaydık. Çin’deki Müslüman azınlık ibadetleri konusunda baskı altında” şeklinde konuştu. Dışarıda konuşmaması konusunda uyarıldığını ancak Çin’deki Müslümanlara yardım etmek istediğini söyleyen Kairat, “Güçlü olmalısın ve gerçekleri anlatmak için cesaretin olmalı. Orada neler olduğunu biz anlatmazsak kim anlatacak? Bu yüzden, bu açıklamayı yapıyorum” ifadelerini kullandı. 

‘Etnik temizlik uygulaması’

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Patrick Poon ise konuyla ilgili olarak “Bunların hepsi onların Çinli olduklarını kabul etmeleri için bir beyin yıkama. Bunu, ulusun parçası olduğunu hissetmeniz için yapılan bir ulus birlik projesi olarak görebilirsiniz. Kendi etnik kimliğinizi korumanıza gerek yok. Bir etnik temizlik uygulaması gibi… Bu gerçekten korkunç” dedi. DW’deki habere göre kamplarda yüz binlerce insan olduğu iddia edilirken Çin, kampları dini aşırılıkla mücadele etmenin bir yolu olarak savunuyor.

Birleşik Krallık diplomatları: Raporlar doğru

Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Birleşik Krallık diplomatları, yetkili makamlara toplama kamplarının varlığını doğrulayan raporlar iletti. Birleşik Krallık parlamentosunda Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan’ı ziyaret eden diplomatların raporlarına yer verdi. Jeremy Hunt, Doğu Türkistan’a giden diplomatların toplama kamplarına dair raporlarının doğru olduğunu belirttiklerini aktardı. Hunt, konuyla ilgili endişelerini Çinli mevkidaşına bildirdiğini ifade etti. Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre, Jeremy Hunt parlamentoda şu ifadeleri kullandı: “Biz bu raporları büyük bir endişe içerisinde inceledik. Ağustos ayı içerisinde Doğu Türkistan bölgesini diplomatlarımız ziyaret etti. Diplomatlarımız toplama kamplarının varlığı hakkındaki raporların doğru olduğu noktasında hemfikirler. Ben bu konuyu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüm. Bu konu hakkındaki var olan endişelerimiz devam ediyor.”

Haber: Nurseza Okur

nursezaokur3@gmail.com

Etiketler: doğu türkistan, çin
Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kış aylarında kilo almayın

    Denizler ısınıyor

    Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’

    Doğalgaz ve elektrikte indirim ne zaman?

    10 yılda 3 bin 750 âfet

    Sağlıkla ilgili yasa teklifine MAZLUMDER’den tepki: Derhal geri çekilmeli

    Söz veriyoruz

    Beddua alıyorsunuz

    Güvenç: İhraçlarda sorun var

    ABD'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türk halkı için üzücü olur

    Kore Yarımadasının silahsızlandırılması için bir araya gelecekler

    Veliaht Prens, Kaşıkçı'yı 'tehlikeli bir İslamcı' diye nitelendirmiş

    Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına yine ret

    Çavuşoğlu: Katar ile ilişkilerimiz her alanda mükemmel

    İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: Çok ağır bedel ödeyecek

    Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün demokratları birleşmek zorundalar

    Uluslararası Af Örgütü: Cesedinin yerini derhal açıklayın

    'Irkçı bir havada sizin bu davranışınız insanlık adına gurur verici'

    Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Türkiye'nin AB içinde olması önemli

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Yine adalet
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye için İstanbul mutabakatı ve provokasyonlar
    Genel

    Doğalgaz ve elektrikte indirim ne zaman?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fanatizm, bağnazlık, tarafgirlik hastalığı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kendine bakarak Allah’ı nasıl tanıyabilir?
    Cevher İLHAN

    Askerî operasyon soruları
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ettim” demek yetmez, araştırmalı ve sorgulamalıyız
    Armağan Bahtiyar

    İyisinden bir Cumhuriyet istiyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.