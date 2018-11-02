Çin’de Müslümanların ‘beyni yıkanıyor’

Çin’in Doğu Türkistan’da baskı altına aldığı kampta tutulan Kairat Samarhan, “Çin’deki Müslüman azınlık ibadetleri konusunda baskı altında” şeklinde konuştu.

Çin’in ‘yeniden eğitim’ adıyla Doğu Türkistan’da milyonlarca Müslümanı baskı altına aldığı kampta tutulan Kairat Samarhan, esaret günlerinde yaşadığı zorlukları anlattı. Kairat yaptığı açıklamada “İlk düşüncem ‘buraya kadarmış’ oldu. “En kötüsü, bir daha özgür olup olamayacağımı bilmemekti ya da bizi orada öldürüp öldürmeyeceklerini” dedi. Çin’in kuzeybatısında baskı altındaki Kazak Müslüman azınlıktan olan Kairat, “Kahvaltıdan sonra durmadan şarkı söylememiz isteniyordu. ’Komünist Parti olmasaydı Yeni Çin diye bir şey olmazdı’ sözlerini ihtiva eden şarkılar. 19. Parti Kongresini incelemek ve Başkan Şi Cinping’in, Çin’in ne kadar büyük olduğunu tekrarlamak zorundaydık. Çin’deki Müslüman azınlık ibadetleri konusunda baskı altında” şeklinde konuştu. Dışarıda konuşmaması konusunda uyarıldığını ancak Çin’deki Müslümanlara yardım etmek istediğini söyleyen Kairat, “Güçlü olmalısın ve gerçekleri anlatmak için cesaretin olmalı. Orada neler olduğunu biz anlatmazsak kim anlatacak? Bu yüzden, bu açıklamayı yapıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Etnik temizlik uygulaması’

Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Patrick Poon ise konuyla ilgili olarak “Bunların hepsi onların Çinli olduklarını kabul etmeleri için bir beyin yıkama. Bunu, ulusun parçası olduğunu hissetmeniz için yapılan bir ulus birlik projesi olarak görebilirsiniz. Kendi etnik kimliğinizi korumanıza gerek yok. Bir etnik temizlik uygulaması gibi… Bu gerçekten korkunç” dedi. DW’deki habere göre kamplarda yüz binlerce insan olduğu iddia edilirken Çin, kampları dini aşırılıkla mücadele etmenin bir yolu olarak savunuyor.

Birleşik Krallık diplomatları: Raporlar doğru

Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Birleşik Krallık diplomatları, yetkili makamlara toplama kamplarının varlığını doğrulayan raporlar iletti. Birleşik Krallık parlamentosunda Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan’ı ziyaret eden diplomatların raporlarına yer verdi. Jeremy Hunt, Doğu Türkistan’a giden diplomatların toplama kamplarına dair raporlarının doğru olduğunu belirttiklerini aktardı. Hunt, konuyla ilgili endişelerini Çinli mevkidaşına bildirdiğini ifade etti. Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre, Jeremy Hunt parlamentoda şu ifadeleri kullandı: “Biz bu raporları büyük bir endişe içerisinde inceledik. Ağustos ayı içerisinde Doğu Türkistan bölgesini diplomatlarımız ziyaret etti. Diplomatlarımız toplama kamplarının varlığı hakkındaki raporların doğru olduğu noktasında hemfikirler. Ben bu konuyu Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştüm. Bu konu hakkındaki var olan endişelerimiz devam ediyor.”

Haber: Nurseza Okur

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