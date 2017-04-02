Çin'de turuncu alarm!

Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde hava kirliliği nedeniyle 3 günlük turuncu alarm verildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin kentinde havadaki zararlı parçacık oranı PM 2,5'in Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından insan sağlığı için üst sınır kabul edilen 25 değerinin 6 ila 8 katına çıkması nedeniyle turuncu alarm verildi.

Salı gününe kadar sürecek alarm çerçevesinde kentteki inşaat faaliyetlerinin askıya alınacağı, fabrika ve tesislerin kirli gaz salımını azaltması talimatı verileceği, bazı araçların trafiğe çıkmasının geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Tiencin'deki turuncu alarm, ülkedeki hava kirliliği düzeyine işaret eden alarm sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi gösteriyor. Söz konusu sistem mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin sonucu olarak Çin'deki büyük şehirlerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Pekin yönetimi özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Ülkede son yıllarda artan hava kirliliği nedeniyle birçok önlem hayata geçirildi. Söz konusu önlemler kapsamında Hava Denetim Ekipleri, kirliliğe sebep olan firmaların cezalandırılması, kirlilik süresince ilgili kentteki inşaat faaliyetlerinin askıya alınması gibi uygulamalar yapılıyor.