Çin'den Trump hakkında flaş açıklama: "Gözünün yaşına bakmayız"

Çin, göreve başladıktan sonra da Tayvan üzerinden "Tek Çin Politikasını" eleştirmesi durumunda ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın "gözünün yaşına bakılmayacağı" uyarısını yaptı.

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesindeki makalede, "Trump, Beyaz Saray'ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin'in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Trump ile yaşanacak gerginliğin her iki taraf için de bedeli olacağına işaret edilen makalede, "Ancak müstakbel ABD Başkanı'nın oynadığı 'Tayvan oyununun' ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır." yorumu yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada "Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan sorunu müzakere edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Trump, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Tek Çin Politikası da dahil birçok konunun Çin ile pazarlık masasına yatırılabileceğini, çözüm için Pekin'in para politikaları ve uluslararası ticaret konusundaki tavırlarının belirleyici olacağını" söylemişti.