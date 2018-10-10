"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Çin'in en zengin ismi oldu

10 Ekim 2018, Çarşamba 11:09
Çin'in en zengini 270 milyar yüen (39 milyar dolar) kişisel servetiyle e-ticaret devi Alibaba'nın Yönetim Kurulu Başkanı Jack Ma oldu.

Şanghay merkezli Hurun araştırma şirketinin yayımladığı en zenginler listesinde Ma, 270 milyar yüen kişisel servetiyle birinci sırada yer aldı.

Geçen yılın en zengini Çinli emlak şirketi Guangcou Evergrande CEO'su Şü Ciayin, 250 milyar yüenlik (36 milyar dolar) servetiyle bu yıl listenin ikinci sırasına yerleşti.

Bilişim ve teknoloji şirketi Wechat Tencent'in CEO'su Pony Ma ise 240 milyar yüen servetiyle (35 milyar dolar) listeye üçüncü sıradan girdi.

İlk 10'un toplam serveti 255 milyar dolar

Öte yandan listede ilk 10'u, iki kişinin eşdeğer serveti nedeniyle 11 kişi paylaştı.

Böylelikle ilk 10'un toplam serveti yaklaşık 255 milyar dolara ulaştı.

Listenin yüzde 28,7'sini kadınlar oluştururken, geçen senenin en zengin kadını Yang Huiyen, 22 milyar dolarlık servetiyle birinciliğini korudu.

AA

Etiketler: çin, jack ma, alibaba
Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adana'da deprem

    Abdullah Mursi gözaltına alındı

    'Cahiller' sözcüğünün muhatabı haline gelmiş olurlar'

    TBMM Başkanlığına sunuldu: Yeni torba yasada neler var?

    Milliler, 563. maçında Bosna Hersek karşısında

    FAO: Milyonlarca Suriyeli açlık tehdidi altında

    Çin'in en zengin ismi oldu

    İzmir açıklarında göçmen teknesi battı

    İsrail'de tutuklanan Amerikan vatandaşı hakkında ABD'den ilk açıklama

    "Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi''

    Ekonomide yeni tehlike

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    4.2 milyon lisans öğrencisi var

    Kırmızı biber “sır” oldu

    İçtüzük değişikliği kabul edildi

    Birlikte yaşamayı savunalım

    Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

    Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    ABD'den Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Cevher İLHAN

    Risale-i Nur'un gördüğü yoğun ilgi siyonist-komünistleri rahatsız etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı
    Genel

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.